Revenge-Travel und Spontan-Trips

Voraussagen sind derzeit schwierig: Einerseits ist die Reiselust zurück, andererseits wird immer kurzfristiger gebucht. Aber warme Ziele und coole Städte stehen definitiv hoch im Kurs.

Es gab einfachere Reisejahre als 2022: Die Schatten der Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiekosten, die Inflation schlagen sich direkt auf die Reisebranche nieder. Wobei: Die Sommersaison verlief wirklich gut, vieles kam wirtschaftlich wieder, nicht nur gefühlt, in die Nähe der Vorkrisenjahre. Die Auslastung in Mittelmeerländern wie Italien, Griechenland oder Kroatien war hoch. Man erkundete mit dem Campervan auch den Norden – Skandinavien und Island. Auch die zum Teil chaotischen Zustände auf den Flughäfen waren ein Beleg dafür, dass die Reiselust sich von widrigen Umständen nicht mehr einbremsen ließ. Je länger, weiter, öfter weg – das „Hauptsache verreisen“ bekam einen Namen: Revenge-Travel.

Vorsichtiges Abwarten

Was steht in dieser Wintersaison bevor und eventuell im Sommer danach? Die Branche ist gut mit Programmen gerüstet, doch vorsichtig in Abwarteposition. Vieles lässt sich nicht voraussehen – auch das Buchungsverhalten der Reisenden nicht, denn das ist höchst spontan geworden.



Auch die Preise steigen, bis zu 15 Prozent wird kolportiert – freilich nicht in allen Destinationen gleich, und zumal lassen sich mit Angeboten fast überall günstige Möglichkeiten herausholen. Doch Urlaub wird in all seinen Einzelkomponenten teurer, von der Pauschalreise bis zum Hotelbett und dem Flug.



Doch das Interesse an bestimmten Zielen ist derzeit hoch: Allen voran die klassischen „Inselparadiese“ im Indischen Ozean oder die Eilande in der Karibik. Und nachdem sich Destinationen in Australien und Ozeanien wieder geöffnet haben, steht weiten Trips, etwa zu den Cook Islands, nichts mehr im Wege. Auch Ziele in Afrika sind gefragt, vor allem in Zusammenhang mit Naturerlebnissen, sprich Safaris, oder Rundreisen in Namibia und Südafrika. In einem anderen Segment wird das Thema Langzeiturlaub interessant: Wo lassen sich die steigenden Heizkosten austricksen? Im Süden, im milden Meeresklima, etwa auf den Kanaren oder in Tunesien.

Städtereisen per Bahn

Der Herbst ist traditionell die Zeit für City-Trips. Vor allem in Europa wollen sich Kurzreisende umsehen, und da in Städten abseits der Metropolen: beispielsweise in Nizza, Porto, Dresden oder Antwerpen. Manche erreicht man mit dem Zug – was ebenfalls im Trend liegt.