HOFER: Neues Pionierprojekt rettet Millionen von Lebensmitteln

Pilotprojekt. Neben den bereits laufenden Maßnahmen, um Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten, startet HOFER ein neues Projekt und gibt Obst und Gemüse in Form von köstlichen Produkten eine zweite Chance.

Das Thema Lebensmittelverschwendung ist aktuell in aller Munde – und das zu Recht. Auch HOFER setzt sich mit dieser Thematik bereits seit vielen Jahren auseinander und entwickelt laufend Maßnahmen, um sich im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Mit einem neuen Pionierprojekt will man jetzt noch einen Schritt weiter gehen und Lebensmittelüberschüsse im gesamten Lebensmittelhandel bei vorgelagerten Produktionsschritten retten. Wohl jede und jeder kennt das Dilemma mit abgelaufenen Lebensmitteln. „Probieren oder wegwerfen?“, fragen sich viele Menschen. Die meisten schnuppern vorerst am Joghurt oder werfen einen prüfenden Blick auf den Aufstrich, der bereits das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat. Das gute Gewissen und das Bewusstsein über den Wert von Lebensmitteln halten dann schlussendlich oft davon ab, das Produkt direkt wegzuwerfen. Ein richtiger und wichtiger Schritt, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. So weit kommt es jedoch bei den meisten Lebensmitteln gar nicht. Sie werden bereits bei der Ernte, bei der Verarbeitung oder anderen Stationen aussortiert, bevor sie es überhaupt in den Haushalt schaffen.

Laut WWF-Report landen 40 Prozent der weltweit produzierten Lebensmittel entlang der Kette – also von Feld bis Haushalt – im Müll. Alleine in Österreich werden pro Jahr mehrere tausend Tonnen Obst und Gemüse in der Landwirtschaft weggeworfen, weil sie zu klein, zu groß, zu reif oder zu viel sind. Umso wichtiger ist es deshalb, nach nachhaltigen Lösungen zu streben und unnötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden.

Lebensmittel retten

Um die Verschwendung von Lebensmitteln weiter einzudämmen, wurde 2017 eine freiwillige Vereinbarung zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen bei Lebensmittelunternehmen unterzeichnet. Neben verschiedenen Lebensmitteleinzelhändlern ist auch der Diskonter HOFER Teil dieser Vereinbarung, um proaktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Mit dieser Vereinbarung soll dazu beigetragen werden, dass vermeidbare Überschüsse, welche zum Großteil entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette entstehen, bis 2030 um die Hälfte verringert werden. HOFER will dem Versprechen, das mit dieser Vereinbarung einhergeht, treu bleiben und einmal mehr Impulsgeber sein – denn der Diskonter rettet jetzt Lebensmittelüberschüsse entlang der vorgelagerten Lieferketten.

Gemeinsam mit dem Unternehmen Unverschwendet, das bereits seit dem Jahr 2015 die Mission verfolgt, so viel Obst und Gemüse wie möglich vor der Tonne zu bewahren, setzt auch HOFER an diesem Punkt an und ruft das neue Vorreiterprojekt RETTENSWERT ins Leben: Noch genießbare Lebensmittel sollen eine zweite Chance erhalten und zu neuen, köstlichen Produkten weiterverarbeitet werden. Ob schmackhafte Chutneys, feine Fruchtaufstriche oder herzhafte Pestos – ab 21. Oktober finden Kundinnen und Kunden die Produkte unter der neuen Eigenmarke RETTENSWERT in den HOFER-Regalen – wie gewohnt zum günstigen HOFER-Preis.

Kostbares Obst und Gemüse

Damit holt der Lebensmittelhändler gemeinsam mit Unverschwendet kostbares Obst und Gemüse, das sonst verloren gehen würde, zurück in den Kreislauf und verarbeitet es zu köstlichen Produkten. Lebensmitteln, die es sonst nicht in die Regale schaffen würden, wird damit ein neues Leben geschenkt. Dabei geht es nicht nur um krumme Gurken oder Früchte, die zu klein, zu groß, zu reif oder zu viel sind. Egal, wo die Überschüsse anfallen, ob am Feld, in der Logistik oder in der Produktion – jede Karotte, Marille oder Weichsel ist es wert, gerettet zu werden. Das überschüssige Obst und Gemüse wird schließlich weiterverarbeitet und erhält in Form von hochwertigen Produkten eine zweite Chance.

„Der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln ist HOFER besonders wichtig. Das Ziel von RETTENSWERT ist es, langfristig einen Beitrag für die Umwelt zu leisten und Millionen Kilo von Lebensmitteln zu retten. Als erster Lebensmittelhändler, der Überschüsse aus der gesamten vorgelagerten Wertschöpfungskette rettet, sind wir damit Impulsgeber in der Branche. Kundinnen und Kunden wiederum erhalten einwandfreie Produkte und schützen so gemeinsam mit HOFER die Umwelt, indem Lebensmittelüberschüsse reduziert werden. Die Zusammenarbeit mit Unverschwendet ist somit für HOFER die ideale Ergänzung, um Lebensmittelverschwendung weiter einzudämmen“, so Horst Leitner, CEO von HOFER.

HOFER startet ein neues Projekt und gibt Obst und Gemüse in Form von köstlichen Produkten eine zweite Chance. (c) HOFER

Die Gründe für die Überschüsse sind vielfältig. Viel Obst und Gemüse weicht etwa von der Größennorm ab, ist unförmig oder entspricht nicht den ästhetischen Ansprüchen. Neben Fehlplanung und Überproduktion verursachen auch schwierig planbare Szenarien, die noch in der Zukunft liegen, wie beispielsweise Unwetter, dass Lebensmittel mit bester Qualität weggeworfen werden müssen.

Die Lebensmittelindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem sehr komplexen und hoch effizienten System entwickelt, das es den Konsumentinnen und Konsumenten ermöglicht, günstig gute Qualität zu erhalten und in Filialen tausende unterschiedliche Produkte vorzufinden. Dabei kommt es immer wieder vor, dass Lebensmittel in diesem Prozess übrig bleiben – obwohl sie qualitativ hochwertig sind. Es sind an jeder Station nur ein paar Prozent, die ausscheiden und gerettet werden müssen – in Summe aber Millionen von Tonnen.

Gemeinsam Lösungen finden

„Uns ist wichtig, nicht die Schuld zu suchen, sondern Lösungen zu finden. Lebensmittel sind wertvoll, auch jene, die gerettet werden müssen. Durch die erste Tranche, mit der wir alle 530 HOFER-Filialen in Österreich versorgen, konnten wir bereits rund 100 Tonnen an kostbaren Lebensmitteln retten“, erklärt Andreas Diesenreiter, Mitbegründer von Unverschwendet.

Zum Frühstück oder für den Genuss zwischendurch finden Kundinnen und Kunden ab 21. Oktober eine vielfältige Produktpalette in den Regalen jeder österreichischen HOFER-Filiale. Egal, ob herzhaft oder süß – die RETTENSWERT-Produkte bieten für jeden etwas. Wer gerne Marmelade zum Frühstück hat, der sollte die feinen Fruchtaufstriche in den Sorten Marille-Karotte und Stachelbeere sowie das Weichselgelee nicht missen. Als Alternative bieten sich die Aufstriche aus geretteten Karotten oder Süßkartoffeln für all jene, die es lieber etwas herzhafter haben. Im Angebot stehen zudem köstliche Chutneys aus Paprika oder Zucchini, die jedem Gericht eine zusätzliche Note verleihen. Und wer seine Pasta gerne mal neu garnieren möchte, für die- oder denjenigen sind die Pestos aus Karotten oder Roten Rüben genau das Richtige. Dazu noch ein Salat mit eingelegtem Paprika oder eingelegter Zucchini und der Hauptgang ist komplett. Weiters bietet sich zum Verfeinern von Gerichten das Ketchup aus gerettetem Paprika oder Kürbis an.

Aktuell bestehen die nachhaltigen RETTENSWERT-Produkte aus rein pflanzlichen Zutaten und sind damit zu 100 Prozent vegan. Zudem werden in Zukunft auch BIO-zertifizierte Produkte geboten – natürlich stets unter Einhaltung aller Standards und Vorgaben. Genaue Infos zu den einzelnen Produkten sind auf der jeweiligen Produktetikette vorzufinden. „Mit RETTENSWERT haben wir eine Möglichkeit gefunden, vom Feld bis zum Zentrallager tausende Tonnen Lebensmittel zu retten und der breiten Bevölkerung Produkte des täglichen Bedarfs zu einem fairen Preis anzubieten. HOFER hat bereits gezeigt, dass BIO-Qualität leistbar sein kann. Wir wollen nun beweisen, dass das auch für gerettete Produkte gilt“, betont Cornelia Diesenreiter, Mitbegründerin von Unverschwendet. Alle Lebensmittel, die im gesamten Lebensmittelhandel bei vorgelagerten Produktionsschritten aussortiert würden, werden im großen Stil zu neuen geschmackvollen und innovativen Artikeln verarbeitet. Die Lebensmittel, welche HOFER für die Verarbeitung zu RETTENSWERT-Produkten heranzieht, stammen aus verschiedenen Stationen entlang der vorgelagerten Wertschöpfungskette – also von der Landwirtschaft bis zum Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, es werden Überschüsse von kleineren Bauernhöfen bis hin zu großen landwirtschaftlichen Betrieben, welche den gesamten Lebensmittelhandel beliefern, genutzt. Somit werden auch Lebensmittel gerettet, welche nicht der HOFER-eigenen Lieferkette zugeordnet sind – der Diskonter nimmt damit eine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel ein.

Streng kontrolliert

Was für alle RETTENSWERT-Produkte immer gilt, ist eine hervorragende Qualität. HOFER bietet demnach nur Ware an, die in puncto Geschmack und Qualität absolut einwandfrei ist, und verarbeitet für die RETTENSWERT-Produkte nur frische Überschüsse. Um dies zu garantieren, werden auch die RETTENSWERT-Produkte regelmäßig strengen Qualitätskontrollen unterzogen.