Initiativen. HOFER rettet Lebensmittel entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Feld bis zur Filiale.

Bereits seit vielen Jahren setzt der Diskonter HOFER im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative „Heute für Morgen“ vielfältige Maßnahmen zur Reduktion von Lebensmittelabfällen in den Filialen um. So wird beispielsweise explizit darauf geachtet, dass mit einem konzentrierten Sortiment ausschließlich Produkte mit einer hohen Warendrehung angeboten werden, die sich sehr rasch verkaufen.

Rettung von Obst und Gemüse

Um aber auch Lebensmittelverluste in der vorgelagerten Lieferkette zu verringern, bietet HOFER unter dem Namen „Krumme Dinger“ nach Verfügbarkeit Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern an, das ansonsten nicht in den Handel gelangen würde. So stärkt HOFER mit den „Krummen Dingern“ lokale Erzeuger und verringert die Lebensmittelverschwendung sowie mögliche wirtschaftliche Verluste der Lieferanten. Weiters kommen Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern auch in der Produktion von Säften, Püree und anderen verarbeiteten Lebensmitteln zum Einsatz.

Eine weitere wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist das ausgeklügelte Logistiksystem sowie die zielgerichtete Bestellung der Waren. So sorgt ein bestimmtes Computersystem im Hintergrund unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren automatisiert für eine ideale Warenverfügbarkeit in den Filialen. Dadurch werden Mengen punktgenau kalkuliert und Überschüsse bestmöglich vermieden.

Neben der neuen Produktlinie Rettenswert setzt HOFER noch andere Maßnahmen, um gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen.Vorrangig werden Lebensmittel an karitative Organisationen gespendet und im nächsten Schritt in die „Too Good To Go“-Überraschungssackerl verpackt. (c) HOFER

Lebensmittel weitergeben

Dennoch ist es unvermeidbar, dass es manchmal trotzdem zu Überschüssen kommt. Daher spenden 100 Prozent der HOFER-Filialen überschüssige Nahrungsmittel laufend an regionale Sozial- und Tafeleinrichtungen, darunter die Caritas, den Samariterbund und die Team-Österreich-Tafeln vom Roten Kreuz. Lebensmittel, welche allerdings nicht mehr an karitative Einrichtungen abgegeben werden können, werden landwirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung gestellt und beispielsweise zu Tiernahrung weiterverarbeitet. Um Kundinnen und Kunden für das Thema Food­waste zu sensibilisieren, hat der Diskonter zudem den Erklärungshinweis „Datum überschritten? Ich bin häufig länger genießbar“ ins Leben gerufen. Die Kennzeichnung findet sich auf verschiedenen Lebensmitteln wie Backwaren, Teigwaren, Cerealien und Fruchtsäften. Denn viele Produkte sind auch nach dem Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar. Zusätzlich kooperiert HOFER mit dem Unternehmen „Too Good To Go“, das sich, genau wie HOFER, zur Aufgabe gemacht hat, aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Durch diese Partnerschaft geht der Lebensmittelhändler noch einen Schritt weiter, um unnötigem Foodwaste entgegenzuwirken: Einwandfreie Lebensmittel, die weder regulär verkauft noch von kooperierenden Sozialeinrichtungen abgeholt werden können, kommen in die „Too Good To Go“-Überraschungssackerl. Diese Überraschungssackerl können kurz vor Ladenschluss zum Preis von 3,99 Euro abgeholt werden und repräsentieren dabei einen Warengegenwert von mindestens zwölf Euro. Der Inhalt ist eine Überraschung und hängt davon ab, welche Produkte am Ende des Tages in den Filialen übrigbleiben. Die Kundinnen und Kunden bekommen einwandfreie Produkte zu einem Drittel des regulären Preises und schützen so gemeinsam mit HOFER die Umwelt, indem wertvolle Lebensmittel vor der Tonne bewahrt und Überschüsse reduziert werden.