24. Österreichischer Journalistinnenkongress

„VERLOTTERN? VERTEUFELN? VERHUNGERN? Qualitätsjournalismus unter Druck!

Seriöse Berichterstattung ist unverzichtbarer Bestandteil der Demokratie! Immer weniger Medieninhalte sind an journalistische Leistungen geknüpft. Damit verlieren traditionelle Medien als seriöse Informationsquellen und als Orientierungshilfe an Bedeutung. Journalismus verlottert, die Medien werden verteufelt und die Medienschaffenden verhungern. Was können Journalist:innen dagegen tun? Beim 24. Journalistinnen Kongress diskutieren Expertinnen und Referentinnen darüber.

ZEIT UND ORT

Mittwoch, 9. November 2022

Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4

1030 Wien

Weitere Informationen und Tickets finden Sie unter:

www.journalistinnenkongress.at