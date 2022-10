WhatsApp funktioniert nach Ausfall in mehreren Ländern wieder

In weiten Teilen der Welt ist der Messenger-Dienst WhatsApp zeitweise ausgefallen. Auch in Österreich kam es zu Störungen. Mittlerweile ist das Problem behoben.

WhatsApp ist am Dienstag in weiten Teilen der Welt ausgefallen. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer des Messengers meldeten Probleme beim Senden und Empfangen von Nachrichten. Auch bei den Portalen Allestörungen.at und Netzausfall.at in Österreich berichteten Kunden darüber. "Uns ist bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme beim Senden und von Nachrichten haben, und wir arbeiten daran, WhatsApp so schnell wie möglich wiederherzustellen", hieß es beim Mutterkonzern Meta.

Die Online-Plattform Downdetector teilte mit, dass in Indien mehr als 11.000 Nutzer über einen WhatsApp-Ausfall berichteten, während es in Großbritannien rund 68.000 waren und 19.000 in Singapur. Downdetector bietet Statusberichte über verschiedene Internetseiten und Dienste. Der nun genannte WhatsApp-Ausfall dürfte allerdings eine größere Zahl von Nutzern getroffen haben.



Mittlerweile sind die weltweiten Probleme wieder behoben. Auf Twitter unterhalten sich ein paar „Gestrandete“ scherzhaft über den Ausfall.

(apa)