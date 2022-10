55 SPÖ-Ortschefs und -Vizebürgermeistern aus den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf haben einen offenen Brief zur Lage an der ungarischen Grenze verfasst. Die Situation sei prekär und unverändert.

Die SPÖ Burgenland hat am Dienstag weiter auf eine Entlastung der Einsatzkräfte an der österreichisch-ungarischen Grenze gedrängt. Die Flüchtlingssituation sei nach wie vor "prekär" und "hat sich nicht verbessert, ganz im Gegenteil", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Wöchentlich würden rund 3500 Flüchtlinge über die Grenze kommen. Die SPÖ fordert deshalb ein geregeltes Grenzmanagement und eine Entlastung des Personals.

"Der Strom reißt nicht ab, die Einsatzkräfte von Bundesheer und Polizei leisten Großartiges, sind aber erschöpft", meinte Fürst. Er will Gegenmaßnahmen von Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP). Ein offener Brief von 55 SPÖ-Ortschefs und -Vizebürgermeistern aus den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf zur Lage an der Grenze sei bisher unbeantwortet geblieben, kritisierte der Landesgeschäftsführer. Er erwarte sich bis Ende Oktober Antworten.

Auch der Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics meldete sich am Dienstag in einer Aussendung zur Flüchtlingssituation zu Wort. Er sprach von "Bildern, die an das Jahr 2015 erinnern". Den Verantwortlichen sei aber klar, "dass sich die Situation nicht wiederholen und die Wirklichkeit uns nicht überrollen darf", betonte Zsifkovics. Die Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten sei aus seiner Sicht nicht zielführend. "Ich bin überzeugt, dass es noch vorhandene und geeignete Quartiere gibt, die eine menschenwürdige und winterfeste Unterbringung möglich machen und mehr Lebenswürde als Zelte bringen", sagte der Bischof. Bundes- und Landesimmobilien, Klöster, ungenützte kirchliche Gebäude, leere Wohnungen der Wohnbaugenossenschaften und private Quartiere seien vorhanden und zudem wetter- und winterfest.