Mazda CX-60: Ein Dieselantrieb der neuesten Generation

Drucken

Hauptbild • Der neu Mazda CX-60 • (c) beigestellt

Mobilität. Es gibt unverändert gute Gründe, auf modernen Dieselantrieb zu setzen.

Seine besondere Wirtschaftlichkeit und seine geringen Emissionen – durch wenig Verbrauch und eine effiziente Abgasreinigung – zählen dazu. Aber es kann auch schlicht Spaß machen, einen Dieselmotor zu fahren: Er gefällt durch kräftigen Antritt, durch hohes Drehmoment, das früh verfügbar ist und so zu einem besonderen Fahrerlebnis beiträgt.

Nun gibt es einen weiteren Grund, auf Diesel zu setzen: das völlig neu entwickelte Aggregat, das unter der Motorhaube des Mazda CX-60 Maßstäbe setzt. Denn neben dem bereits seit Herbst in Österreich erhältlichen Plug-in-Hybrid erweitert ab Jahresbeginn 2023 ein komplett neu entwickelter Dieselmotor das Antriebsangebot des neuen Mazda-Topmodells.

Und dies in einer Ausführung, die mittlerweile Seltenheitswert hat. Denn wo andere Hersteller auf Downsizing setzen, entwickelte der Traditionshersteller aus dem japanischen Hiroshima einen Reihensechszylinder-Dieselantrieb mit 3,3 Litern Hubraum: den Mazda e-Skyactiv D.

Gekoppelt an ein Achtgang-Automatikgetriebe und wahlweise mit 200 PS und Heckantrieb beziehungsweise 254 PS in der Allradversion, liefert der Diesel im Mazda CX-60 eine kraftvolle Leistungsentfaltung mit bis zu 550 Newtonmeter Drehmoment. Herausragend, was den Fahrspaß angeht – sonst aber äußerst zurückhaltend: Trotz leistungsstarkem Antrieb liefert das neue Dieselaggregat Emissionswerte, die mit Werten um 130 g/km CO2 zu den allerbesten am österreichischen Markt zählen – und auch die ab 2023 verschärften CO2-Emissions-Grenzwerte für Firmenfahrzeuge unterschreiten. Das üppige Drehmoment des Motors gewährt dem Mazda CX-60 zusätzlich eine hohe Anhängelast von 2500 kg. Fünf auswählbare Fahrmodi helfen außerdem dabei, die Antriebs- und Bremssteuerung für die jeweilige Anforderung – zum Beispiel Zugbetrieb – vorzuwählen und zu optimieren.

Leistungsstark und effizient

Sechs Zylinder, Reihenmotor, üppiger statt Downsizing-Hubraum – was verraten diese Begriffe eigentlich, wenn man kein Spezialist ist? Man muss zum Glück nicht vom Fach sein, um die Vorzüge dieser speziellen Bauart würdigen zu können – dazu reicht nämlich schon eine kurze Probefahrt aus (was wir übrigens gleich als Empfehlung vermerken wollen). Ein seidenweicher Lauf, ein angenehmes Klangbild, sofern überhaupt etwas zu hören ist, temperamentvolle, mühelose Kraftentfaltung und sportlich anmutende Drehfreude, die man einem Diesel kaum zutrauen wollte – wer gern Auto fährt, wird den e-Skyactiv D ins Herz schließen. Neben modernster Dieseltechnologie ist schließlich auch 48-Volt-Mildhybrid-Technolgie an Bord. Das ist im Paket nicht nur zeitgemäß, sondern wegweisend.

Somit ist der neue CX-60 zum würdigen Flaggschiff der Marke gerüstet. Seine imposante, dynamisch ausgeprägte Statur und sein kunstvoll ausgestatteter, stilvoll arrangierter Innenraum korrespondieren harmonisch mit den Antriebsoptionen – flexibler Plug-in-Hybrid oder Dieselantrieb einer neuen Generation.