Wenn sich jemand daran wagt, einen der großen Ballett-Klassiker zu erneuern, muss schon der große Wurf herauskommen, um zu überzeugen. Ein solcher ist dem Chef des Wiener Staatsballetts, Martin Schläpfer, bei seiner Neuinterpretation des „Dornröschen“ von Piotr I. Tschaikowski nicht gelungen. Nicht nur, dass er für diese Uraufführung ein uneinheitliches Ballett geschaffen hat. Er dehnt dieses auch in die Länge und bringt Fremdkörper ein, was ihm bei der Premiere am Montag an der Wiener Staatsoper neben Jubel auch zahlreiche Buh-Rufe bescherte. Zugute zu halten ist ihm, dass er für einige Protagonisten eine Vertiefung der Charakterzeichnung erreichte und die Stärken seiner Tänzerinnen und Tänzer berücksichtigte. Seine Idee, den Wandel nach 100 Jahren Schlaf der Prinzessin auch gestalterisch umzusetzen, ist nachvollziehbar, bringt aber vom Tänzerischen her keinen Gewinn.