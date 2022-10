Die „Real Housewives“ sind ein US-TV-Hit. Ein amüsantes Bühnenstück im Brut lässt nun Wienerinnen und Grazerinnen in einem Match der Selbstentblößung gegeneinander antreten.

Sie sind aufgetakelt, in Form operiert, wohlstandsverwöhnt, oberflächlich und gemein zueinander: Wenn jemand dieses Bild von amerikanischen Oberschichtsfrauen hat, dann ist eine Reality-TV-Sendung wohl nicht unbeteiligt daran. „The Real Housewives of Orange County“ und allerlei in anderen Städten angesiedelte Ableger begleiten seit 2006 gutbetuchte Frauen dabei, wie sie ihr Privatleben vor der Kamera ausbreiten. Zu Parodien hat das in den USA schon einige Theatermacher inspiriert – nun auch den in Wien lebenden Regisseur Yosi Wanunu, der dafür seine Theatergruppe Toxic Dreams mit dem Grazer Kollektiv Rabtaldirndln zusammenbringt.

Eine fruchtbare Kombination, wie sich im amüsanten Bühnen-Showdown „The Unreal Housewives of Vienna vs. The Unreal Housewives of Graz“ zeigt, der noch bis Freitag im Brut Wien zu sehen ist. Toxic Dreams sind darauf spezialisiert, popkulturelle Phänomene und TV-Formate gewitzt auf die Bühne zu übertragen (so ließen sie etwa Bruno Kreisky in einer Live-Sitcom auferstehen); die Rabtaldirndln, benannt nach einem fiktiven steirischen Tal, setzen sich mit den Spannungen zwischen Stadt und Land auseinander. Gemeinsam sezieren sie nicht nur eine gnadenlose Selbstentblößungskultur, sondern wagen auch eine Gegenüberstellung der urbanen Schickeria von Wien und Graz.