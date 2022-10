UNO-Bericht: Mindestens 252 Tote durch Pushbacks europäischer Behörden

Ein libanesischer Mann blickt am 23. September 2022 in der Nähe des Grenzübergangs Arida zu Syrien auf das Meer, während Angehörige auf die Ankunft der Leichen derjenigen warten, die ertrunken sind, als ihr Boot vor der syrischen Küste sank.

Die UN-Organisation für Migration registrierte seit 2021 bis September 2022 5686 Todesfälle auf den Fluchtrouten im Mittelmeer.

Mehr als 5600 Migrantinnen und Migranten sind seit Anfang 2021 auf der Flucht von Nordafrika nach Europa und auf Fluchtrouten innerhalb Europas ums Leben gekommen. Das teilte die UN-Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mit. Die Zahl der Todesfälle sei sowohl auf den Fluchtrouten über das Mittelmeer als auch über Land im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahreszeiträumen gestiegen. Von Anfang 2021 bis September 2022 registrierte die IOM 5684 Todesfälle.

Seit 2014 seien mehr als 29.000 Menschen auf diesen Routen umgekommen. Bei einem Großteil, 17.000, hätte nicht einmal das Heimatland festgestellt werden können. Unzählige Familien seien bis heute im Ungewissen, was mit ihren Verwandten passiert ist. Viele der Todesfälle hätten durch prompte Hilfeleistung vermieden werden können, schreibt die IOM. Die meisten der Identifizierten stammten aus Syrien, gefolgt von Marokkanern und Algeriern.

Berichte von Überlebenden schwer zu verifizieren

Unter Berufung auf Überlebende berichtet die IOM, dass mindestens 252 Menschen umkamen, weil sie von Vertretern europäischer Behörden in sogenannten Pushbacks dahin zurückgedrängt worden seien, wo sie herkamen. Auf der Route von Libyen über das Mittelmeer nach Europa seien 97 Menschen deshalb umgekommen, im östlichen Mittelmeer 70, an der türkisch-griechischen Landgrenze 58, im westlichen Mittelmeer 23 und an der Grenze zwischen Belarus und Polen vier. Die IOM betont, dass es schwierig sei, die Berichte von Überlebenden zu verifizieren. Sie geht davon aus, dass die wahren Zahlen deutlich höher liegen.

Die IOM erhebt die Zahlen seit 2014 in ihrem "Missing Migrants Project". Die Daten werden in Berlin gesammelt und ausgewertet.

(APA/dpa)