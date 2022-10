Die Teenies und das Tennis

Dominic Thiem, Österreichs Tennisstar Nummer eins hat gelernt, dass das Jugendwort des Jahres „Smash“ lautet.

Dominic Thiem war womöglich ein wenig irritiert, dass auf der anderen Seite des Netzes ein Gegner stand, der auf den Nachnamen seiner „Flamme“ hört: Tommy Paul statt Lili Paul. Ehe er sich in der ersten Runde des Wiener Stadthallenturniers versah, war der erste Satz vorüber. Danach rettete sich Thiem zwei Mal ins Tie-Break, wo er schließlich die Oberhand behielt. Viel zu oft blieb indes der ultimative Winner-Schlag aus: der Smash.

Österreichs Tennisstar Nummer eins, der sich in der Weltrangliste allmählich wieder nach oben kämpft, hat derweil gelernt, dass das Jugendwort des Jahres „Smash“ lautet – was für „Abschleppen“ und „Sex haben“ steht und sich vom Party-Spiel „Smash oder Pass“ ableitet. Für Thiem und die Teenies dagegen ist ein Wort wie „Flamme“ ein Relikt des vorigen Jahrtausends – so was von vorgestrig und von 1950er-Jahre, die sie allenfalls vom Hörensagen kennen.

Im Tennis ist ein Smash noch ein Smash, brachial, ohne Ironie und doppeltem Boden. Ein Schmetterball, über Kopf geschlagen, der den Ballwechsel jäh und krachend beendet. Von Serve-and-Volley-Spielern à la McEnroe und Becker zur Perfektion gebracht, kommt der Angriffsball angesichts des Hin und Her des Grundlinienspiels immer mehr aus der Mode. Ein Smash-Hit aus dem vorigen Jahrtausend, mega-out wie mancher Teenie-Pop.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2022)