Wollen wir Leid in Kauf nehmen?

Der Kommentar des Kulturanthropologen Stefan Haderer („Die Presse“, 19. 10.) formuliert ein berechtigtes Ziel, empfiehlt aber die falschen Mittel. Sein Ziel, wonach wir lernen müssen, mit der Pandemie zu leben, ist nicht unrichtig, aber über den Weg, wie wir das erreichen können, muss noch gründlicher und besser nachgedacht werden. Wir müssen vielmehr alles dafür tun, dass ein sicheres Miteinander möglich ist, auch wenn wir eine rasche Beendigung der Pandemie damit nicht erreichen können. Ein sichereres Miteinander ist möglich, indem wir bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachten. Machen wir das allerdings bewusst nicht, nehmen wir menschliches Leid in Form von beeinträchtigter Lebensqualität und höherer Sterblichkeit in Kauf. Das ist aus ärztlicher Sicht nicht hinnehmbar.



Es geht aber auch um unser Zusammenleben. Wir alle brauchen ein ausreichendes Maß an sozialem Kontakt. Aber wenn man das ohne Rücksicht aufeinander tut, lässt man Infektionen unkontrolliert ansteigen. Das führt nicht nur bei Personen mit entsprechendem Risiko zu höheren Raten an Krankheit und Tod, sondern in Schlüsselbereichen zu Engpässen wegen Personalausfalls. Besonders gravierend sind zum Beispiel die Ausfälle bei den Pädagoginnen und Pädagogen, was wiederum in weiterer Folge die Familien trifft. Den Gesundheitssektor möchte ich gar nicht erwähnen, wo die Engpässe ja allen offensichtlich sind.