Kabinettschef Schmid, die Mama und der Rechtsstaat

(c) Peter Kufner

Wie kann ein europäischer Rechtsstaat solche Grenzüberschreitungen überhaupt zulassen? Es gibt Handlungsbedarf.

Der Autor Dr. Peter Hilpold (*1965) studierte Rechtswissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre. Seit 2001 ist er Professor für Völker-, Europa- und Vergleichendes Öffentliches Recht an der Uni Innsbruck, er unterrichtet zudem an der Universität Padua und ist Autor von über 300 wissenschaftlichen Publikationen.

Die Schmid-Enthüllungen stehen gegenwärtig zu Recht im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit in Österreich. Sie sind aber auch im europäischen Ausland von größtem Interesse, wie dem Autor dieser Zeilen, der beispielsweise bei Vorträgen im Ausland seit Jahren auf die Korruptionsproblematik in Österreich angesprochen wird, immer wieder bestätigt wird. Diese Vorgänge sind außerhalb Österreichs schlichtweg unbegreiflich.



Nun besteht die Tendenz, alles auf Personalien zu reduzieren, und die handelnden Personen bieten ja auch einiges an filmreifer Unterhaltungs- und Darstellungskunst, wenn man Chats und Selbstdarstellung Positives abgewinnen möchte. Dies sollte aber nicht über die eigentliche Problematik hinwegtäuschen, denn die zentrale Frage, die man sich stellen muss, lautet: Wie kann ein europäischer Rechtsstaat solche Grenzüberschreitungen überhaupt zulassen und dagegen keinerlei Sicherungsmechanismen aufgebaut haben? Die Korruptionsproblematik sollte nicht allein auf die aktuell im Fokus stehenden Personen reduziert werden, sondern muss systematisch angegangen werden.