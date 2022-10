Werner Herzog: „Bilder von solcher Kraft hat niemand gemacht“

Filmemacher Werner Herzog über sein „Requiem“ für zwei Vulkanologen auf der Viennale, sein bevorstehendes „wüstes Ereignis“ im Volkstheater und die lebensnotwendige Fähigkeit, Erinnerungen beiseitezulegen.

Die Presse: Herr Herzog, als nachträgliches Geschenk zu Ihrem 80. Geburtstag im letzten Monat möchte ich Ihnen zwei Kaspressknödel schenken, die ich gestern gemacht habe.



Werner Herzog: Selbst gemacht? Ja wunderbar.





Ich denke bei dieser Speise sofort an mein Aufwachsen in Tirol. Gibt es bei Ihnen einen Geruch oder Geschmack, der Sie an Ihre Kindheit in Sachrang erinnert?