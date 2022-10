Franz Fuexe: Alles, nur nicht elitär sein

Franz Fuexe, die Mostviertler Punkkombo, ist auch schon zehn Jahre alt. Mit einem neuen Album und zwei ausgedehnten Österreich-Tourneen feiern sie.

Poetry-Slammer und Bestsellerautor Elias Hirschl ist einer ihrer glühendsten Fans. In seinem Roman „Salonfähig“, der im Dunstkreis einer fiktiven, rechtskonservativen Partei namens „Mitte Österreich“ spielt, wird den Mostviertler Punks Franz Fuexe reichlich Raum gegeben. Zudem verfasste er den launigen Pressetext zum neuen, namenlosen Album, das nun zum zehnjährigen Jubiläum erschienen ist.



„Franz Fuexe sind die beste und einzige Punkband Österreichs und morgen der ganzen Welt! Und das sag ich nicht nur, weil sie mir und meiner Familie mit physischer Gewalt drohen“, schrieb Hirschl in Schönschrift. „Ja, der Mann hat guten Humor und er schreibt super. Wir fühlen uns schon ein bisserl geehrt, dass er uns so viel Raum in seinem Buch gegeben hat“, sagen Bassist und Komponist Jürgen Schallauer und Sänger Luca „Störfaktor“ Mayr unisono. Und sie versprechen: „Wir werden in den nächsten Wochen die besten Konzerte unseres Lebens spielen.“