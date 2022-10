ÖBB verlängern das Not-Ticket für Ukrainer

Mit dem neuen Fahrschein dürfen die Vertriebenen künftig nur einmal fahren.

Wien. Das „Not-Ticket Ukraine“ der ÖBB hat es Vertriebenen seit dem Angriffskrieg Russlands ermöglicht, kostenlos und mehrfach Züge und Busse in ganz Österreich zu nutzen. Dieses Ticket läuft mit 31. Oktober aus. Ab 1. November tritt an seine Stelle das „Erstankunft Ukraine-Ticket“, das allen Menschen mit ukrainischem Reisepass ausgestellt wird, die aus der Richtung der Ukraine über die Grenzen Tschechiens, der Slowakei und Ungarns einreisen.

Allerdings gilt dieses Ticket nur mehr 24 Stunden ab der Ausstellung für eine Fahrt mit Ziel Österreich oder zu Grenzbahnhöfen in Richtung Deutschland, Schweiz oder nach Italien. Damit gewährleisten die ÖBB erstankommenden Vertriebenen aus der Ukraine weiterhin, mit ihren Familien an einen sicheren Ort in Österreich oder einen Nachbarstaat zu gelangen, wie es in einer Aussendung heißt.

An diesem Modell der ÖBB orientieren sich künftig auch die Wiener Linien. Demnach können ukrainische Vertriebene innerhalb der 24 Stunden der Gültigkeit des Tickets auch eine Fahrt innerhalb Wiens – beispielsweise vom Bahnhof zu einem Notquartier – wahrnehmen. Diese Regelung gilt vorerst bis Jahresende. (APA)

