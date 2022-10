Dominic Thiem: Die Zweifel werden immer weniger

Dominic Thiem erinnerte in der Endphase des Spiels gegen Tommy Paul in Wien an seine besten Tage. Die Rückkehr in die (erweiterte) Weltspitze 2023 scheint nur eine Frage der Zeit.

Wien. Dominic Thiem ließ sich rücklings auf den Hartplatz fallen und ballte seine Hände zu Fäusten. Die Reaktion nach dem verwandelten Matchball gegen Tommy Paul sagte alles über Bedeutung und Tragweite dieses Moments aus. Selbiges hatte der 29-Jährige auch schon nach dem Gewinn der US Open vor zwei Jahren getan. Dieses Mal war es aber kein Grand-Slam-Triumph, sondern ein Erstrundensieg, der vergleichbare Emotionen auslöste.



Allerdings, es bedarf hier einer gesonderten Erklärung. Für Thiem war das Aufeinandertreffen mit dem US-Amerikaner kein gewöhnliches Auftaktspiel bei einem gewöhnlichen Turnier. Mit der Wiener Stadthalle verbindet der Niederösterreicher für die spätere Karriere inspirierende Matchbesuche als Kind genauso wie den Turniersieg 2019. Die Erste Bank Open sind sein Heimturnier, Auftritte stets ein Highlight. „Dass du alle Zuschauer hinter dir hast, das gibt es nur ein paar Mal im Jahr“, ergänzte Thiem.