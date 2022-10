Melancholie im Großformat

„Size matters“ bei den beiden Künstler-Duos Hauenschild Ritter und Muntean/Rosenblum. Eine, eigentlich zwei eindrucksvolle Ausstellungen.

Das Phänomen des Künstler-Duos wie auf der Albertina-Homepage als „Kollektiv“ zu bezeichnen, nur um dieses in der Kunst derzeit so gefragte (wie zweifelhafte) Wort ins Rennen um mehr Gewicht zu werfen, tut ein wenig weh. Sollte der derart beworbenen eindrucksvollen Ausstellung allerdings keinen Abbruch tun. Die weitläufigen Fluchten der Propter-Homines-Hallen widmet die Albertina diesen Herbst und Winter nicht nur der Gegenwartskunst, was an sich schon selten ist. Sondern noch dazu zwei Künstler-Duos, in dieser auf die Geniepranke bedachten Szene speziell exotisch. Solche Duos treten erst seit den 1970er-, 1980er-Jahren verstärkt auf.



Viele gibt es dennoch nicht davon, die Fotografen Bernd und Hilla Becher, Gilbert und George natürlich, Fischli & Weiss, Eva und Adele, Christo und Jeanne-Claude, einst Marina Abramovic und Ulay. Und dann die in Österreich, wo diese Konstellation ebenfalls attraktiv, vielleicht sogar speziell attraktiv zu sein scheint – denkt man an unsere aktuellen Biennale-Venedig-Künstlerinnen Ashley Hans Scheirl und Jakob Lena Knebl. An Helmut und Johanna Kandl. An Steinbrener/Dempf. Oder eben Muntean/Rosenblum und Hauenschild Ritter, womit auch die Eigenschreibweise dieser in der Albertina jetzt so prominent bedachten langjährigen Duos angeführt wäre.