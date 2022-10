Salzburg muss AC Milan besiegen, um in der Champions League zu überwintern.

Wie man Salzburgs 1:2 in der Champions League gegen Chelsea schnell erklärt? Die ersten 45 Minuten waren eine herbe Enttäuschung, dann folgten 45 Minuten mit beachtlichem Tempo- und Pressing-Fußball. Dass ein Traumtor des Deutschen Kai Havertz den „Blues“ den Sieg rettete, ist der Schlusspunkt. Engländer fallen nicht, wenn sie gegen Salzburg spielen. Egal ob Blackburn, Manchester City, Liverpool oder jetzt Chelsea: Österreichs Serienmeister ist noch nicht reif genug für einen Sieg gegen Klubs von der Insel.



Weil AC Milan mit 4:0 über Dinamo Zagreb hinwegfegte, kommt es am finalen Spieltag der Gruppe E zum Showdown im San-Siro-Stadion. Gewinnt Salzburg in diesem Monument des Fußballs – über 70.000 Zuschauer passen in diese Arena, die Fantribüne „Curva Sud“ ist eine der lautesten in Europa – wird das erneute Erreichen des Champions-League-Achtelfinales Realität. Europas jüngste Mannschaft könnte dann vollkommen befreit aufspielen. Und Spieler wie Stürmer Noah Okafor oder Abwehr-Hüne Strahinja Pavlovic – nach der Fußball-WM in Katar – mit einem noch teureren Preisschild ins Schaufenster stellen.