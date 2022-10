Austrias Reise durch Höhen und Tiefen

Die Violetten erfreuen sich an Rekordzahlen. Zugleich droht das Europacup-Aus.

Wien. Im Schnitt 10.380 Zuschauer und damit so viele wie noch nie in der Geschichte der Bundesliga begrüßte die Austria bislang bei ihren sechs Liga-Heimspielen. Das ist insofern beachtlich, da die Wiener aktuell doch nicht einmal im Spitzenfeld mitmischen (Sechster). Selbst 2012/13, als die Austria zu Meisterehren kam, waren es etwas weniger Besucher (10.295). Ebenso in der Saison der Eröffnung der Generali Arena 2018/19 (10.183).

Violett kommt derzeit also gut an, das belegen auch Allzeit-Bestwerte bei den Abonnenten (6500) und Mitgliedern (5600). Soll das so bleiben, ist sportlicher Erfolg aber unabdingbar. Von den jüngsten sieben Spielen konnten die Wiener nur eines gewinnen (Derby gegen Rapid), gleich fünf Partien gingen verloren. Zuletzt gelang beim Lask zumindest ein Remis.

Heute Abend (18.45 Uhr, live ORF 1, Sky) sehnt man sich also nach einem Erfolgserlebnis. In der Conference League gastiert Lech Posen am Verteilerkreis. Möchte die Elf von Trainer Manfred Schmid die Chance auf Platz zwei in der Tabelle und den Aufstieg in die K.-o.-Phase wahren, ist ein Sieg gegen die Polen alternativlos.

Bessere Aussichten bieten sich Sturm Graz. Die Steirer, national die zweite Kraft hinter Salzburg, haben in der Europa League in der ausgeglichenen Gruppe F – alle vier Teams halten bei fünf Punkten – realistische Chancen auf ein Weiterkommen. Wesentlich verbessern würde diese jedoch ein Heimsieg gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr, live Servus TV, Sky). (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2022)