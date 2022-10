Bundesheer könnte neue Trainingsflugzeuge bekommen

Das Bundesheer musste vor zwei Jahren sein Zwei-Flotten-System aufgeben, weil es keine Nachfolge für die Saab 105 bekommen hat. Verteidigungsministerin Tanner denkt nun über den Kauf von Trainingsflugzeugen nach.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) denkt über den Kauf neuer Trainingsflugzeuge nach. Das Bundesheer musste vor zwei Jahren sein Zwei-Flotten-System aufgeben, weil es keine Nachfolge für die Trainingsjets Saab 105 bekommen hat. Die leichten, zweistrahligen Düsenflugzeuge wurden für Ausbildung und Training der Eurofighter-Piloten verwendet. Seit sie aus Altersgründen ausgeschieden wurden, kauft das Bundesheer Ausbildungsleistungen für die Piloten im Ausland zu.

Verteidigungsministerin Tanner kündigt in den "Salzburger Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe) eine mögliche Abkehr vom Ein-Flotten-System an. "Im Rahmen der neuen budgetären Möglichkeiten wird geprüft, ob die Ausbildung der Eurofighter-Piloten, so wie sie jetzt ist, ausreichend ist (sie findet teilweise im Ausland statt, Anm.). Oder ob es klüger ist, Trainingsmaschinen anzuschaffen", so Tanner.