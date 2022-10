Zu Besuch im Modesalon Femme Maison

Seit zehn Jahren entwirft Franziska Fürpass-Kermani in ihrem Atelier Femme Maison Kleider für Frauen, die sie nicht nur tragen, sondern auch darin leben wollen.

Kleidung kann viel für eine Frau bedeuten, auch für jene, die sich nicht groß in Eitelkeit üben. „Es gab Zeiten, da gab mir schöne Kleidung Halt“, sagt Constance Fehle. Sie ist Inhaberin des Lokals Skopik & Lohn in der Wiener Leopoldgasse und gleichzeitig auch Stammkundin der Modemarke Femme Maison mit eigenem Salon im Alsergrund, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Die wallenden Kleider mit ausdrucksvollen Prints hätten ihr auch durch schwierigere Zeiten geholfen, meint die Unternehmerin. Franziska Fürpass-Kermani zeigt sich durch so viel Lob gerührt.

Mit ihrem Mann Sia Kermani leitet sie das kleine Modehaus seit 2012. Anfangs produzierten sie noch Kollektionen für die Pariser Showrooms in Handarbeit. Dabei fehlte aber die Nähe zum Kunden, die Beziehung zur Trägerin der Kleider. „Ich wollte sie an echten Körpern sehen, an Frauen, die voll im Leben stehen“, sagt Fürpass-Kermani. So betreibt das Ehepaar eine Boutique in der Tradition der Wiener Salons, veranstaltet immer wieder kleine private Schauen in Wien, pflegt enge Beziehungen zu den Kundinnen. „Die Atmosphäre bei uns ist sehr intim. Am liebsten wäre mir, wir liefen hier halb nackt nur im Morgenmänteln herum und probierten Sachen an“, scherzt Fürpass-Kermani.

Schulterhöhe

Auch Monika Wildner, Rechtsanwältin und Partnerin in der Kanzlei Renner Wildner Bauer, ist Stammkundin bei Femme Maison. Ihre Hochzeit führte sie zum ersten Mal in die Boutique. Die Vorstellung vom Kleid in Weiß schüchterte sie ein. „Da haben viele Frauen, die schon Karriere gemacht haben, eine gewisse Hemmschwelle“, meint Fürpass-Kermani. Es sollte sich nicht nach Kostümierung anfühlen, für Wildner ist Kleidung, was das Blattwerk für einen Baum ist: ein Teil von ihr. Ein weißes Kleid wurde es schließlich trotzdem.

Um jedwede Einengung durch die Kleider zu vermeiden, orientiert sich Fürpass-Kermani bei ihren Entwürfen an den Schultern und nicht an Taille, Brust oder Hüfte. Ihre Stoffe wickeln sich sanft um den Körper, lassen Platz für Bewegung, Veränderung, Lebenswandel.

Nicht weiter verwunderlich, ist die Mode der 1970er-Jahre eine große Inspirationsquelle für die Wiener Designerin. „Aber auch die Frauen, die ich einkleide, sind meine Musen. Authentische, bodenständige Frauen inspirieren mich einfach“, sagt Fürpass-Kermani.

Für sie sind Kleidungsstücke bewohnbar, eine Art Lebensraum, der Schutz bietet, die Persönlichkeit unterstreicht und wo man sich zu Hause fühlt. Daher auch der Name Femme Maison, der sich an eine Werkreihe der Künstlerin Louise Bourgeois anlehnt. Erlebbar werden diese Kleider demnächst bei Pop-ups im Oktober und November.

("Die Presse Schaufenster" vom 21.10.2022)