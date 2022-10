Rihanna bei der Premiere von "Wakanda Forever" am 26. Oktober in New York

Am Freitag wird die Sängerin eine neue Single veröffentlichen: "Lift Me Up“ gehört zum Soundtrack des kommenden Blockbusters "Wakanda Forever" und würdigt Chadwick Boseman.

Fünf Jahre sind seit Rihannas letztem Album "ANTI" vergangen. Diese Woche meldet sie sich mit einer Single zurück: Am Freitag wird ihr Song "Lift Me Up" veröffentlicht. Das kündigte die Sängerin am Mittwoch (Ortszeit) an. "Lift Me Up" gehört zum Soundtrack des Blockbuster "Black Panther: Wakanda Forever", der Mitte November in die Kinos kommt.

Die Sängerin schrieb das Lied gemeinsam mit der nigerianischen Musikerin Tems, dem schwedischen Komponisten Ludwig Göransson und US-Regisseur Ryan Coogler. Marvel Studios zufolge zollt das Lied dem "außergewöhnlichen Leben und Vermächtnis" von Schauspieler Chadwick Boseman Tribut. Die Musik wurde demnach in fünf Ländern aufgenommen.

Boseman hatte 2018 die Hauptrolle in dem Kassenhit "Black Panther", dem ersten Film mit einem schwarzen Superhelden als zentraler Hauptfigur, gespielt. Zwei Jahre später war er im Alter von nur 43 Jahren an Krebs gestorben.

Regisseur Coogler und das Marvel-Studio drehten eine Fortsetzung des Superhelden-Films - jedoch ersetzten sie Boseman nicht einfach durch einen anderen Schauspieler, sondern stellten das Schauspielerensemble ins Zentrum. Von dem früheren Cast sind Stars wie Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Letitia Wright oder Martin Freeman sowie Florence Kasumba wieder dabei. Der britische Oscar-Preiträger Daniel Kaluuya spielt diesmal nicht mit.

Im September war bekannt geworden, dass Rihanna Star der Halbzeitshow beim kommenden Super Bowl LVII sein wird. Das Finale um die Meisterschaft in der National Football League geht im Februar im US-Bundesstaat Arizona über die Bühne.

Im Mai wurde die 34-jährige Sängerin zum ersten Mal Mutter. Sie ist mit dem Rapper ASAP Rock liiert.

(APA/dpa)