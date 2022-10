(c) Getty Images for iHeartRadio (Matt Winkelmeyer)

Zunächst war der gemeinsame Popsong ein TikTok-Hit, nun hat „Unholy“ den ersten Platz der amerikanischen Billboard-Charts erklommen. Ein Stück LGBTQIA+-Geschichte.

„Es sieht so aus, als ob er (Anm. der Song) die Charts toppen würde.“ Das sagte Sängerin Kim Petras erst Anfang des Monats dem Magazin „Billboard“. Sollte sie zusammen mit Musiker Sam Smith die Nummer eins erreichen, wäre das „ziemlich krank“, so die 30-Jährige. Und tatsächlich, zu Beginn der Woche verkündete „Billboards“ auf Twitter, den Erfolg des Künstler-Duos, der zugleich ein Stück Geschichte schreibt.

Petras ist nämlich die erste offen transidente Künstlerin, die die der Spitze der Billboard-Charts seit ihrer Einführung 1991 erreicht. Smith die erste offen non-binäre Person. Bereits vor der Veröffentlichung am 22. September, war ein Schnipsel des Songs „Unholy“ auf TikTok zu hören - und ging dort viral. Nutzerinnen und Nutzer fieberten dem Release entgegen, drehten Videos zum Refrain. Nach Veröffentlichung nahmen ihn auch divserse Radiosender ins Programm. Mittlerweile dominiert der Hit in gleich mehreren Ländern die Charts, etwa in Australien, Kanada, Irland und Smiths Heimatland Großbritannien. In Österreich ist er auf Platz zwei, in Petras Heimatland Deutschland auf Platz drei. Das dazugehörige Musikvideo wurde bereits mehr als 30 Millionen Mal auf YouTube angesehen.

Fünfte Deutsche

Der in Köln geborenen Petras gelingt mit dem Nummer-eins-Hit noch ein weiterer Erfolg: Sie ist die fünfte deutsche Person auf dem ersten Platz der Billboard-Charts. Mit 19 Jahren flog sie zum ersten Mal nach Los Angeles, um dort Musik zu machen. „Ich bin so dankbar“, freut sich die Künstlerin auf Instagram. Smith könne sie gar nicht genug danken. Smith selbst gibt sich ebenso glückselig: „Ich bin ehrlich gesagt sprachlos, überwältigt, nervös und überglücklich.“

Auch für Smith ist es die höchste Platzierung in den US-Charts, seitdem „Stay with Me“ im Jahr 2014 Platz zwei erreichte. Smith, vielfach für Musik ausgezeichnet, machte 2017 öffentlich, dass Smith sich weder als männlich noch als weiblich identifiziert. Seit 2019 bezeichnet sich Smith als non-binär. „Unholy“ wird auf Smiths kommendem vierten Studioalbum „Gloria“ zu hören sein, das voraussichtlich am 27. Januar 2023 veröffentlicht wird.

„Ich möchte nicht die Letzte sein“

Mit „Billboard“ sprach Petras kürzlich darüber, wie schwer trans Künstler und Künstlerinnen Erfolge in den Charts erzielen. „Es hat schon immer unglaubliche und talentierte Trans-Künstler gegeben, und sie wurden mit Staub bezahlt“, sagte Petras und nannte Künstler wie Amanda Lear, Ayesha Erotica und die verstorbene Sophie, die den Weg geebnet haben, obwohl sie keine Anerkennung im Mainstream erhielten. „Ich möchte einfach nicht die Letzte sein.“

(evdin)