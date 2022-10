In Kanada am Fluss der weißen Pferde

Drucken

Hauptbild • Postkartenmotiv. Südlich von Whitehorse erfüllt die Landschaft alle Erwartungen. • © Government of Yukon

Whitehorse, die Hauptstadt des kanadischen Territoriums Yukon, hat

viel zu bieten. Sie hat aber auch ein paar Probleme.

Rasend schnell strömt der Yukon River durch den engen Miles Canon. Zur Schneeschmelze im Frühsommer – am Yukon ist alles ein bisschen später dran – wäre diese Menge noch normal. Aber jetzt ist es kurz vor Herbstbeginn, und der Fluss führt noch immer zu viel Wasser. Blitzsauberes milchiges Gletscherwasser, zugegeben, die Menschen am Yukon sind stolz darauf, das beste Trinkwasser Kanadas zu haben.

Die Erklärung ist natürlich schnell gefunden: Die Gletscher schmelzen weg. In Whitehorse, der Hauptstadt des nordwestlichsten kanadischen Territoriums Yukon, weiß man, dass der Wasserzauber in absehbarer Zeit enden wird, dann, wenn alle Gletscher verschwunden sind. Man weiß bloß nicht, wann. Wo nimmt man dann Wasser her? Heute staut man so viel wie möglich im Schwatka Lake, der zwischen dem Miles Canyon und der Stadt liegt. Der See ist längst so voll, dass die Schleusen an der Staumauer geöffnet werden mussten. Nun strömt das Wasser gerade noch kontrolliert durch die Stadt. Die Menschen in Whitehorse können nur zuschauen, wie es abfließt.