Fällt Druck-Ausgabe aus? „Spiegel“ warnt Abonnenten vor

(c) imago images/Chris Emil Jan�en (Chris Emil Janssen via www.imago)

"Der Spiegel" in Hamburg. „Das Risiko ist gering, ausschließen lässt es sich nicht“, steht in dem Hinweis.

Die drohende Gasknappheit setzt Medien zu. Der „Spiegel“ hat nun seine Abonnenten gewarnt, dass das Magazin möglicherweise nicht gedruckt werden könnte.

Das deutsche Nachrichtenmagazin „Spiegel“ bereitet sich für den „worst case“ vor: In der Ausgabe vom 15. Oktober wurde ein Hinweis abgedruckt, dass möglicherweise einzelne Print-Ausgaben wegen einer drohenden Gasknappheit nicht erscheinen könne. Nun bekamen Abonnenten auch einen entsprechenden Brief. Das berichten die deutschen Branchenmedien kress.de und meedia.de.

In dem Hinweis heißt es, dass die „Versorgungslage in manchen deutschen Betrieben bald schwierig werden“ könnte. Falls eine Ausgabe „aus technischen Gründen nicht gedruckt werden kann“, solle man seine E-Mail-Adresse hinterlegen, um dann Zugang zum digitalen „Spiegel“ oder zur PDF-Ausgabe zu bekommen. „Das Risiko ist gering, ausschließen lässt es sich nicht“, steht in dem Hinweis.

Einen ähnlichen Brief erhielten im Oktober auch Bezieher des „Manager Magazins“ und des deutschen „Harvard Business Managers“, die ebenfalls zur „Spiegel“-Gruppe gehören. „Wir hoffen nicht, dass diese Situation eintritt“, schrieb der „Manager Magazin“-Chefredakteur Sven Clausen. „Aber: Besser man ist vorbereitet.“

Eine mögliche Gasrationierung würde die Papierindustrie heftig treffen. Die Preise für Papier sind im heurigen Jahr durch den Krieg in der Ukraine bereits exorbitant gestiegen.

>> Bericht in kress.de

>> Bericht in meedia.de

(Red.)