Fünf Minuten, die St. Pölten so schnell nicht vergisst

St. Pölten muss international weiter Lehrgeld zahlen, von der Niederlage gegen AS Roma wird auch die Klub-Organisation lernen.

St. Pölten. Lernen auf höchstem Niveau heißt es für St. Pöltens Fußballerinnen beim Debüt in der Gruppenphase der Champions League. Eine Woche nach der 0:4-Abfuhr in Wolfsburg war bei der Heimpremiere gegen die AS Roma der erste Sieg zum Greifen nah: Bis zur 75. Minute führten die SKN-Frauen dank Jasmin Eder (30./Elfmeter) und Rita Schumacher (46.). Durchaus glücklich, weil die Gäste aus Italien um ÖFB-Kapitänin Carina Wenninger dominant auftraten, ihr Chancen-Plus aber nicht nützten.

Abgebrühtheit ist eine der Qualitäten, um in der Königsklasse zu bestehen – und St. Pölten ging sie nach dem ersten Gegentor völlig verloren. Aus 2:0 wurde binnen fünf Minuten 2:3, so auseinanderfallen darf ein Team nicht. Torhüterin Carina Schlüter trübte mit zwei Patzern (einer führte später zum vierten, letztlich entscheidenden Gegentreffer) einen sonst starken Auftritt. Der Anschlusstreffer von Maria Mikulajová zum 3:4 (89.) kam zu spät, zeigte aber, dass die Moral beim heimischen Serienmeister stimmt.

„Wir werden aus dieser Niederlage lernen und gemeinsam wachsen“, sagte SKN-Trainerin Liese Brancao. Das gilt auch für die Organisation, die vom Fan-Ansturm überfordert war. Für die langen Schlangen vor Kassa und Einlass entschuldigte sich der Klub noch während des Spiels. Am Ende wurden 2816 Besucher in der NV Arena gezählt. „Es ist ein Traum wenn man weiß, dass so viele Leute hinter einem stehen und uns anfeuern. Vielen Dank an die großartige Unterstützung, es war unglaublich vor solch einer tollen Kulisse zu spielen”, sagte Jennifer Klein.

Nun aber ist international Pause, St. Pölten tritt erst am 23. November bei Slavia Prag an – über zwei Wochen nachdem sich die heimische Bundesliga in die Winterpause verabschiedet hat. (swi)