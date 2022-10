Verzaubert vom afrikanischen Kontinent

Zwei erfahrene Agenturen. Albatros Urlaub mit Inhaberin Petra Hänel hat seinen Sitz in Frankfurt und hat sich insbesondere auf die Länder im südlichen Afrika spezialisiert: Namibia, Botswana, Zambia und Zimbabwe sowie im östlichen Afrika auf Kenia, Uganda und Tansania. Seit 27 Jahren plant Frau Hänel unvergessliche Reiseerlebnisse. Erleben Sie die Schönheiten Afrikas in exklusiven Lodges und Gegenden. Africa Safari Experts mit den Inhabern Annette und Adili Sirikwa fokussiert sich auf das östliche Afrika mit Tansania, Uganda und Ruanda. Das deutsch-tansanische Unternehmen mit Sitzen in Bayern und in Arusha, Tansania, gestaltet die Touren vor Ort persönlich und individuell. Beide Agenturen arbeiten mit ausgezeichneten lokalen Guides und handverlesenen Unterkünften in den jeweiligen Ländern zusammen. Sei es inmitten des Krüger National Park, entlang der Garden Route, im Zentrum der Serengeti oder in den weniger bekannten Nationalparks wie Nyerere oder Ruaha – die Agenturen finden für Sie die besten Spots.