Oststeiermark: Region voller Lebensgefühl

Die Erlebnisregion Oststeier­mark ist eine Region voller Vielfältigkeit, eine Region voller Möglichkeiten und eine Re­gion mit der Liebe zu Traditionen. Ländlicher Charme trifft auf die Moderne der Städte und verbindet sich zu einem außergewöhnlichen Fleckchen Erde. Die vielfältigen Na­tur- und Nutzgärten verschmelzen mit den Gärten der Kulinarik, der Bewegung, der Kulturgenüsse und der Ruhe und Inspiration zu einem großen Ganzen: zum Garten Österreichs.

Echtes Lebensgefühl

spürt man zu jeder Jahreszeit in der Oststeiermark. Ob im Frühling beim Erblühen der unterschiedli­chen Obstbäume, im Sommer beim Badespaß in den Seen und Freibä­dern, im Herbst bei der Erntezeit auf den Feldern bzw. wenn sich die Blätter der Bäume in den unterschiedlichsten Rot- und Gelbtönen verfärben oder im Winter beim Schneespaß auf den Pisten und Langlaufloipen. Die 13 kleinen, aber feinen Skigebiete überzeugen mit leistbarem Skivergnügen für die ganze Familie.

Flourl’s Schenke: Chefin Ingrid Lederer und ihr Team verwöhnen die Gäste in Dechantskirchen. (c) Bergmann

Kulinarische Genüsse

Die Oststeiermark ist besonders auch für seine kulinarischen Genüs­se bekannt. Das schmeckt man auch bei jedem Bissen in Flourl’s Schen­ke in Dechantskirchen. Der Betrieb vereint die Gastfreundlichkeit eines oststeirischen Wirtshauses mit der Gemütlichkeit einer Buschenschank umgeben von der herrlichen Kulisse der Region. Chefin Ingrid Lederer und ihr Team verwöhnen die Gäste. Davon kann man sich auch direkt vor Ort bei der „Presse“-SCHAU von 4. bis 6. November überzeugen.

Gärten der Oststeiermark Garten der Kulinarik: So facettenreich sich die Oststeiermark präsentiert, so vielfältig sind die Produkte der Region. Almo, Hirschbirne und Apfel sind nur einige Produkte, die die Region kulinarisch auszeichnen. Garten der Bewegung: In der Oststeiermark findet sich 365 Tage im Jahr die Möglichkeit der Bewegung an der frischen Luft. Während der warmen Monate laden Wanderungen oder Radtouren ein, die Landschaft von ihrer floralen Seite kennenzulernen. In den Wintermonaten hüllt sich die Landschaft in eine weiße Pracht und bietet mit ihren kleinen, aber feinen Schi- und Langlaufgebieten genau das Richtige für Familien. Garten der Kultur: Dass Kunst und Kultur vielseitig sein können, zeigt der Garten der Kultur. Lassen Sie sich von ungewöhnlichen Ausstellungen und imposanten Kulturschätzen begeistern. Es werden auch Gelegen-heiten geboten, Brauchtum, Land und Leute näher kennenzulernen. Garten der Ruhe & Inspiration: Wellness und Spa vom Feinsten, wetterunabhängig entspannen und den eigenen Akku wieder aufladen. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich und gönnen Sie Ihrem Körper und Geist Entspannung pur.