Sichtbar gewordene Verantwortungslosigkeit

Die Errichtung von Zelten für die Unterbringung von Flüchtlingen verdeutlicht, woran es beim Thema Asyl hierzulande hakt.

Die Autorin: Judith Kohlenberger (*1986) ist Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin an der WU Wien und Autorin von „Das Fluchtparadox“ (2022, Kremayr & Scheriau).

Niemand wollte sie, und doch sind sie jetzt da: Zelte für die Unterbringung von Flüchtlingen. Zuerst in Oberösterreich, dann in Tirol und Vorarlberg. Was auch niemand wollte, sind Demonstrationen der Bevölkerung, die wie das Amen im Gebet folgten. Denn die Zelte werden einhellig als schlechteste Lösung empfunden, wiewohl man Flüchtlingskoordinator Achrainer zustimmen muss, wenn er sie als Alternative zur Obdachlosigkeit bezeichnet. Ihre Errichtung ist bittere Notwendigkeit in der Versorgungskrise zwischen Bund und Ländern geworden. Sie verdeutlicht auch, woran es beim Thema Asyl hierzulande hakt – und nicht nur dort, möchte man mit Blick auf eine andere Causa prima hinzufügen: Verantwortung.

Denn die Zelte sind sichtbar gewordene Verantwortungsverweigerung und somit ein weiterer Auswuchs des Dauerkrisenmodus, der unseren Umgang mit Flucht und Vertreibung seit Jahren kennzeichnet. Der ist nur bedingt gerechtfertigt: Die Statistik zeigt, dass von jenen Personen, die einen Asylantrag stellen, weniger als die Hälfte in der Grundversorgung verbleiben, also den Ausgang des Verfahrens abwarten. Tatsächlich sind derzeit um etwa 5000 Personen weniger in den Grundversorgungseinrichtungen der Bundesländer untergebracht als im Jahr 2019, als niemand von einer Krise gesprochen hat.