Wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden Gutes tun

Vorteil. Benefits in Sachen Gesundheit anzubieten, macht Unternehmen attraktiver.

Unser Bewusstsein für Gesundheit hat sich in den letzten Jahren massiv geschärft – auch die psychische Gesundheit hat an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Arbeitnehmer:innen wünschen sich Unterstützung von ihrem Arbeitgeber bei diesem Thema. Und immer mehr Unternehmen fühlen sich für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden verantwortlich.

Vielfältiges Angebot

Croma-Pharma GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Leobendorf ist eines der erfolgreichen mittelständischen Unternehmen in Österreich, für das die Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter:innen seit vielen Jahren Teil der gelebten Kultur ist. Ursprünglich lag der Fokus auf körperlichem Wellbeing, jetzt geht man einen Schritt weiter. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsservice-Anbieter Mavie stellt man den rund 430 Mitarbeiter:innen ein leicht zugängliches Employee Assistance Program (EAP) zur Verfügung, das bei Herausforderungen und psychischen Belastungen von den Angestellten und Arbeiter:innen sowie deren Angehörigen in Anspruch genommen werden kann. „Schon seit Jahren setzen wir auf Angebote wie Sportkurse, frisch angeliefertes Essen, einen Betriebsarzt und Impfungen. Seit eineinhalb Jahren gibt es nun ganzheitliche Unterstützung, die Mitarbeiter:innen und Angehörige bei persönlichen Herausforderungen in Anspruch nehmen können“, sagt Tomas Toth, Global Human Resources Director bei Croma-Pharma.

Die gemeinsam mit Mavie angebotenen Programme treffen den Nerv der Zeit, ist Toth sich sicher. Anonym und kostenlos können die Coaches oder Lebens- und Sozialberater:innen von Mavie in allen Belangen kontaktiert werden. Dabei wird nicht zwischen privaten und beruflichen Themen unterschieden: Egal ob familiäre Krisen, Stress am Arbeitsplatz, Karriereplanung, Herausforderungen im Team oder die alltägliche Workload – jedes Thema ist erlaubt. Zusätzlich setzt das Unternehmen mit Seminaren oder moderierten Gesprächen zu Themen wie Resilienz oder Work-Life-Balance Schwerpunkte.

Attraktivität steigern

„Wir sind glücklich und es ist für uns essenziell, dass wir Mavie als Partner haben, da wir als familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen nicht die Ressourcen haben, dies selbst inhouse anzubieten. Das Employee Assistance Program wird bei uns sehr gut angenommen und wir merken, dass es für potenzielle Mitarbeiter auch den Ausschlag geben kann, sich für uns als Arbeitgeber zu entscheiden. Gerade weil wir in Sachen Aufstiegschancen oder Gehalt nicht mit Riesenkonzernen mithalten können, sind genau das Felder, in denen wir stark sein und punkten können“, sagt Toth. Auch Silvana Jobstmann, Head of Recruiting & Employer Branding bei Croma-Pharma, beobachtet: „Der Trend geht heutzutage klar in Richtung Work-Life-Balance. Gerade durch den aktuellen Generationenwechsel kann es sogar sein, dass für jemanden die Frage, ob eine Firma etwas anbietet, das für das Wohlbefinden einen Mehrwert bringen kann, eher ausschlaggebend ist als das Gehalt. Insofern gehört ein EAP heutzutage aus unserer Sicht einfach dazu.“ Momentan werde darauf in Stellenanzeigen noch nicht hingewiesen, dies sei aber in Vorbereitung. Im Recruiting-Prozess komme man aber aktiv mit Bewerber:innen darauf zu sprechen und merke, dass die Angebote sehr positiv wahrgenommen werden, so Jobstmann. „Wir sehen, dass viele überrascht sind, dass wir als mittelständisches Unternehmen solche Benefits haben. Dies kann für Firmen wirklich ein Vorteil gegenüber Mitbewerbern sein.“

Positive Resonanz

Nicht nur bei den Bewerber:innen, auch bei Croma-Pharma selbst ist die Resonanz sehr positiv, beschreibt Personalentwicklerin Theresa Spirik. „Wir hatten von Anfang an starke Fürsprecher unter den Führungskräften im Unternehmen, das hat wesentlich zur Akzeptanz beigetragen. Und wir merken, dass unsere Mitarbeiter:innen dankbar dafür sind, dass es diese Angebote gibt.“

Wichtig sei auch, dass die Angebote anonym wahrgenommen werden können. „Wir vermitteln den Kolleg:innen, dass sie sich bei Problemen auch ohne ihren Namen zu nennen jederzeit kostenlos an die Expert:innen von Mavie wenden können“, sagt Personalentwicklerin Spirik. Durch die Hilfe der Spezialist:innen von Mavie sei schon erreicht worden, dass „Menschen, die Probleme hatten, geholfen werden konnte und konzentriertes Arbeiten wieder möglich wurde“, beschreibt Tomas Toth. „Früher hätten wir bei privaten Belangen, die in den Arbeitsalltag hineinspielen, nur sagen können: ‚Das tut uns leid.‘ Heute können wir Hilfe anbieten.“ Und weil man bei Croma-Pharma vom positiven Impact übrzeugt ist, denkt man bereits darüber nach, weitere Services gemeinsam mit Mavie umzusetzen. Weil man nicht nur den Mitarbeitenden, sondern auch dem Unternehmen Gutes tun will.