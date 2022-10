Mann bewarb sich via Tiktok als Filmleiche – erfolgreich

Mit hunderten „Bewerbungsvideos“ auf Tiktok empfahl sich ein Amerikaner für eine Statistenrolle als Leiche - bis der Showrunner von „CSI: Vegas“ auf ihn aufmerksam wurde.



Mit einem sehr speziellen Ansinnen hat Josh Nalley aus Kentucky vor einem Jahr einen Tiktok-Account aufgesetzt: Tag für Tag postet er seitdem ein Video, in dem er reglos an verschiedenen Orten liegt – in der Hoffnung, für eine Film- oder TV-Rolle als Leiche entdeckt zu werden.

Mittlerweile hat @living_dead_josh über 120.000 Follower. Und nun auch seine erhoffte Rolle: Die Macher von „CSI: Vegas“ wurden auf ihn aufmerksam, in einer kommenden Folge wird er den „Körper im Hintergrund des Leichenschauhauses“ spielen.

Er habe gezielt einen Weg gesucht, um es via Tiktok mit so wenig Aufwand wie möglich in einen Film zu schaffen, sagte Nalley der „New York Times“. „In der Geschichte des Fernsehens hat wohl noch niemand so gründlich für eine Nicht-Sprechrolle vorgesprochen“, zitiert die „New York Times“ den „CSI“-Showrunner Jason Tracey.

Ganz zufrieden war dieser – der sonst Puppen verwendet – mit Nalleys Spiel aber nicht: „Ein bisschen weniger Atmen wäre besser gewesen – aber wir können das in der Postproduktion richten.“

