Leerstände mit Leben füllen

Hauptbild • Offen. Im West Space stehen Räume für Events bereit, derzeit unter anderem für eine Ausstellung von Donhofer. • Christine Pichler

Sie begegnen dem Platzbedarf, aktivieren Leerstand für Kreatives und sind ein Nährboden für gemeinsame neue Ideen: Zu Besuch bei aktuellen Zwischennutzungsprojekten in Wien.

„Ich mache noch schnell eine Sache fertig“, sagt Nathalie Frickey, ehe sie den Schlüssel holt, um beim Rundgang in alle Räume ihres Kunst- und Kulturzentrums zu kommen. Diese verteilen sich in einem Pavillon am Areal der ehemaligen Semmelweis-Frauenklinik in Währing auf rund 3500 m2. Frickey ist eine der derzeit elf ordentlichen Mitglieder des Kunst- und Kulturvereins Semmelweisklinik.

Im Juni begann man, das alte Wirtschaftsgebäude und einstige Kinderheim zu nutzen, ehe es von der Bundesimmobiliengesellschaft zur Bildungseinrichtung umgebaut wird. Den oben zitierten Satz hört man von der Ärztin und Kunsttherapeutin übrigens öfter: Sie ist hier „in die Hausverwaltung gekippt“, Anpacken ist Teil des Projekts. Seit der ersten Schlüsselübergabe arbeitet man an der Instandhaltung, saniert Ateliers und Nutzflächen für Workshops, Ausstellungen, Proben.