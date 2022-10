Erleben Sie die Magie Japans zur Kirschblüte

Reise- und Bildervortrag „JAPAN ZUR KIRSCHBLÜTE“ mit Oliver Bolch, Reisefotograf und Herausgeber von Bildbänden

Termin: 6. 10. 2022, 11 Uhr

Ort: Lifestyle- & Reisemesse „Die Presse“-SCHAU, Marx Halle, Wien

Der Vortrag ist kostenlos, zudem erhalten Sie ein Gratis-Tagesticket für die Messe und ein Glas Wein in der REISETHEK Lounge. Anmeldung: per E-Mail an service@reisethek.at