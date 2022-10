Kommt die Große Koalition wieder in Mode?

Nach einem knappen Jahrzehnt Schwarz-Grün regiert die ÖVP in Tirol wieder mit der SPÖ. In Kärnten könnte Rot-Schwarz verlängert werden. Und in Niederösterreich braucht die ÖVP wohl schon bald einen Koalitionspartner.

Nach neuneinhalb Jahren Schwarz-Grün wird Tirol nun wieder von einer Großen Koalition regiert. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) wurde am Donnerstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt und nannte die SPÖ einen „tollen Partner“. Sein sozialdemokratischer Stellvertreter, Georg Dornauer, glaubt sogar, dass die unter Sebastian Kurz endgültig in Verruf geratene Regierung aus Roten und Schwarzen („Stillstandskoalition“) wieder in Mode kommen könnte.

Viele Menschen würden sich Verlässlichkeit und Stabilität wünschen, sagte Dornauer in einem Interview mit der „Presse“. „Das können die zwei erfahrensten Parteien – das kann man durchaus einmal mit Stolz sagen – garantieren. Sollte diese Koalition ein Role Model sein, sind wir eben in Tirol einmal mehr die Avantgarde gewesen.“