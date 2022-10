Steinblock mit 300 Millionen Jahre alten Fossilien in Kärnten gefunden

Einem Einheimischen war der Stein an der Gail in Dellach aufgefallen.

Ein Kärntner hat einen Kalksteinblock mit bis zu 15 Zentimeter großen, versteinerten Lebewesen gefunden. Laut Fachleuten ein Fund von "hohem ästhetischen und wissenschaftlichen Wert“.

Ein Kalksteinblock mit bis zu 15 Zentimeter großen und gut erkennbaren Fossilien ist vor Kurzem im Kärntner Gailtal entdeckt worden. Bei den versteinerten Lebewesen handelt es sich um Armfüßer, also muschelähnliche Lebewesen, die mit einer Art Stiel im Boden verankert vor 300 Millionen Jahre die Meere bevölkerten, teilte der Geopark Karnische Alpen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Einem Einheimischen war der Stein an der Gail in Dellach aufgefallen. Expertinnen und Experten des Geoparks sprachen nach einer Besichtigung von "hohem ästhetischen und wissenschaftlichen Wert": "Da die Fossilien so perfekt parallel zu den Schichten des Gesteinsblocks liegen, kann man sagen, dass sie quasi so, wie sie vor vielen hundert Millionen Jahren am Meeresboden lebten, erhalten geblieben sind", hieß es in der Aussendung. Fachleute bezeichnen das als fossile Erhaltung in Lebendstellung - ein seltener Fund, denn meistens werden Meereslebewesen nach ihrem Absterben durch Strömungen umgelagert. Der Kalksteinblock kann nun vor dem Geoparkzentrum in Dellach im Gailtal besichtigt werden.

Im Bild der Fossilstein und der Finder, Franz Lederer. (c) APA/GEOPARK KARNISCHE ALPEN (UNBEKANNT)

(APA)