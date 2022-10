Was die Beauvoir der Alice Schwarzer sagte

(c) imago images/UIG (via www.imago-images.de)

Beauvoirs Wende zum sozialismusfreien Feminismus und ihre gar nicht so freie Sexualität: Alice Schwarzer hat aus ihren Interviews mit Frankreichs feministischer Ikone ein Buch gemacht.

Mit einem abweisenden Blick beginnt diese Bekanntschaft. Er gehört der in Sartres Garçonnière am Boulevard de Raspail hereinkommenden Simone de Beauvoir, die eine junge Frau – blond und im Minirock – bei Sartre sitzen sieht. Diese junge Frau wiederum ist Alice Schwarzer, 28-jährige deutsche Journalistin und als freie Korrespondentin in Paris. Dort will sie von Sartre wissen, inwiefern es im Widerstand ein Recht auf Gewalt gibt. Doch noch wichtiger ist dieser jungen Journalistin eigentlich Sartres Partnerin, die damals bereits 58-jährige Simone de Beauvoir.