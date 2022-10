Tech-Werte sorgen für Enttäuschung

Die Kurse von Meta- und Alphabet- Aktien brachen durch Gewinnrückgänge massiv ein.

Wien. Im Hinblick auf den kommenden Winter werden viele sparsamer, selbst Firmenkunden. Das bekam zuletzt Google zu spüren, die Umsätze durch Werbekunden sanken im vergangenen Quartal stark. Das schürt die Angst vor einem harten Winter für Online-Werbung, so Google-Mutter Alphabet. Der Konzern steigerte den Quartalsumsatz eigenen Angaben zufolge zwar auf fast 70 Milliarden Dollar, verfehlte damit aber die Analystenprognose von rund 71 Milliarden Dollar.

Experten und Investoren haben gehofft, dass Alphabet dank seiner starken Marktstellung den Belastungen durch die schwächelnde Konjunktur trotzen kann. Vor allem Finanzdienstleister hätten zuletzt weniger Werbung geschaltet, so Alphabet-Finanzchefin Ruth Porat. Die Aktie verlor nach Veröffentlichung der Zahlen massiv an Wert und sank von rund 104,5 auf etwa 95 US-Dollar.

Cloud-Geschäft hebt den Kurs

In etwas besserer Verfassung präsentierte sich Microsoft mit seinen vorgelegten Zahlen. Der Umsatz des Softwarekonzerns stieg um elf Prozent auf 50,1 Milliarden Dollar, Analysten hatten im Schnitt mit 49,6 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn fiel um 14 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar. Dies könnte sich damit erklären, dass das Wachstum im Cloud-Geschäft sich etwas abgeschwächt hat. Der Umsatz mit der Cloud-Plattform Azure stieg um 35 Prozent.

Mit diesen Zahlen startete die heiße Phase der US-Berichtssaison – vor allem hoch bewertete Technologieaktien stehen im Interesse der Anleger. Aber die enttäuschenden Ergebnisse gingen weiter: Nachdem Meta seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hatte, brach auch die Meta-Aktie um fast 20 Prozent ein und befindet sich damit weiter auf rasantem Abwärtskurs. Seit Jahresanfang hat die Aktie mehr als zwei Drittel an Wert eingebüßt.

Der Umsatz von Meta fiel im Jahresvergleich um vier Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar. Unterm Strich brach der Gewinn um 52 Prozent auf rund 4,4 Milliarden Dollar ein, wie der Konzern selbst bekannt gab. Im zweiten Quartal hatte Meta den ersten Umsatzrückgang überhaupt vermeldet, damals betrug das Minus noch ein Prozent. Finanzchef Dave Wehner verwies darauf, dass es diesmal ohne den starken Dollar, der die Auslandseinnahmen bei der Umrechnung in US-Währung niedriger aussehen lässt, noch einen leichten Umsatzzuwachs gegeben hätte. Für das laufende Vierteljahr stellte Meta aber einen Erlösrückgang um bis zu zehn Prozent in Aussicht.

Verlustsparte Metaverse

Als Verlustgeschäft gilt inzwischen das Metaverse. Die Sparte Reality Labs brachte im vergangenen Quartal nur einen Umsatz von 285 Millionen Dollar ein und sorgte damit für einen Betriebsverlust von 3,7 Milliarden Dollar. Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar an – bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar.

Zu der Sparte gehören unter anderem das Geschäft mit Virtual-Reality-Brillen unter der Marke Quest und die Plattform Horizon Worlds. Das „Wall Street Journal“ berichtete kürzlich unter Berufung auf interne Dokumente, Horizon liege mit seinen Nutzerzahlen noch weit unter den ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens.

Trotzdem will Mark Zuckerberg die Investitionen in die Sparte nicht stoppen und sieht das Metaverse weiter als wichtigen Zukunftsmarkt an. Er kündigte an, dass die Verluste der Reality Labs im kommenden Jahr noch „erheblich wachsen“ würden, unter anderem, weil es eine neue VR-Brille für Verbraucher geben werde.

Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass es auf lange Sicht eine wichtige Investition sein werde. Meta rechnet damit, dass die Verluste der Sparte Reality Labs 2023 noch höher sein werden als im laufenden Jahr. Auch wenn an anderer Stelle gespart wird, will das Unternehmen hier offenbar weiter massiv investieren. Es rechnet 2023 im Gesamtkonzern mit Kosten von 96 Milliarden bis 101 Milliarden Dollar. Gespart werden soll einerseits an den Büroflächen, die verkleinert werden sollen, und andererseits an den Mitarbeitenden: Um die Ausgaben zu senken, hat Meta den noch vor Kurzem rasanten Jobaufbau gebremst und will zum kommenden Jahr nur noch genauso viele oder sogar weniger Beschäftigte haben.

Größter Konkurrent: TikTok

Außerdem hat Meta ein TikTok-Problem. Die Kurzvideo-App des chinesischen Konzerns Bytedance zog nicht nur die Aufmerksamkeit der Nutzer von Facebook, Instagram und überhaupt der Generation Z auf sich, sondern auch Werbe-Dollar von Anzeigenkunden. Meta konterte mit einer eigenen Plattform für kurze Clips mit dem Namen Reels. Das Format werde gut angenommen, betonte Zuckerberg: Täglich würden die Kurzvideos bei Facebook und Instagram 140 Milliarden Mal angesehen, ein Anstieg von 50 Prozent binnen sechs Monaten.

Finanziell hat Meta dadurch allerdings einen Nachteil, denn Anzeigen im Umfeld der Reels-Videos bringen weniger Geld ein als ältere Werbeformate. Der durchschnittliche Preis pro Anzeige sank im Jahresvergleich um 18 Prozent. Das werde sich über die Zeit aber ausgleichen, zeigte sich Zuckerberg überzeugt.

(ag./sub)



