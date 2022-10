"Für den Quereinstieg in die Schule sind viele geeignet"

Andreas Schnider will die Schule für viele Berufsgruppen öffnen. Der Lehrerausbildungs-Experte sieht darin mehr als eine Notfallmaßnahme.

Die Presse: In Österreich herrscht akuter Lehrermangel. Der Bildungsminister will deshalb das Image der Lehrer positiv entwickeln. Liegt der Mangel tatsächlich am schlechten Ruf des Jobs?

Andreas Schnider: Teilweise schon. Es wurden in den vergangenen Jahren viele Reformen in der Schule durchgeführt. Es ist aber nicht gelungen, diese Weiterentwicklungen so rüberzubringen, dass sich auch das Lehrerimage verändert hätte. Aber natürlich liegt der Mangel nicht nur daran. Es entstehen durch die Pensionierungen der Babyboomer in vielen Bereichen große Lücken.

Gefüllt soll die Lücke in den Schulen auch durch Quereinsteiger werden. Wer wäre denn prädestiniert für den Lehrerjob?

Dazu braucht es ein abgeschlossenes fachlich geeignetes oder facheinschlägiges Studium und drei Jahre Berufspraxis. Zudem muss ein Eignungsfeststellungsverfahren absolviert werden. Dann bewirbt man sich als Lehrer und absolviert parallel zum Job einen Hochschullehrgang „Quereinstieg“.

Aber was genau sind geeignete Fächer?