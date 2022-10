Sturm hat nach Last-minute-Sieg gegen Feyenoord Aufstiegsfinale

Otar Kiteishvili schoss die Grazer in der Nachspielzeit zum Sieg und auf den zweiten Tabellenplatz. Für Austria bedeutete 1:1 gegen Lech Posen das Gruppenphasen-Aus.

Nicht wiederzuerkennen war Sturm Graz im zweiten Duell mit Feyenoord Rotterdam in der Europa League. Hatte Österreichs Vizemeister auswärts beim 0:6 Auflösungserscheinungen gezeigt, hielt man zuhause erst mit Kampf und etwas Glück (Lattenkopfball von Trauner, 31.) dagegen und spielte nach der Pause das Selbstvertrauen von acht ungeschlagen Partien in Folge aus. Der späte Lohn: Nach mehreren vergebenen Chancen traf Otar Kiteishvili in der Nachspielzeit zum 1:0 und brachte die Merkur Arena zum Kochen.

Als Tabellenzweiter genügt Sturm im abschließenden Spiel gegen Midtjylland (1:2 bei Lazio) ein Punkt zum Aufstieg. Auch Rang drei und damit der Umstieg in die Conference League sind in Reichweite.

Europa League, Gruppe F: Lazio (8 Punkte) vor Sturm (8), Feyenoord (5), Midtjylland (5).

Die Europacup-Saison der Wiener Austria endet hingegen im Herbst, das steht nach dem 1:1 gegen Lech Posen fest. Für die Aufstiegschance hätten die Veilchen gewinnen müssen, das war ihnen in den voran gegangenen zwölf internationalen Spielen nicht gelungen. In Anbetracht vieler Ausfälle bemühte Trainer Manfred Schmid eine kreative Aufstellung, bot mit Georg Teigl keinen gelernten Stürmer an vorderster Front auf. Trotz guter Chancen war offensichtlich, dass die Abstimmung fehlte.

Wenn schon kein Tor gelingt, darf hinten nichts anbrennen. Genau das aber passierte, als die Austria-Abwehr nur zusah wie Kvekveskiri schoss, Torhüter Christian Früchtl nach vorne abwehrte und Ishak zum 1:0 für Posen einschoss (48.). Dass auch die Polen keine Übermannschaft sind, zeigten sie, als zwei Mann gegen Can Keles den Ball verloren und dieser am schlecht positionierten Goalie vorbei zum Ausgleich traf (70.).

„Erst einmal überwiegt die Enttäuschung“, sagte Austria-Trainer Schmid. „Leider haben wir wieder diesen einen Fehler gemacht.“ Damit verabschiedet sich Violett mit dem Gastspiel bei Hapoel Be'er Sheva (2:2 bei Villarreal) aus Europa.

Conference League, Gruppe C: Villarreal (13 Punkte) vor Posen (6), Hapoel (4), Austria (2).

(APA)