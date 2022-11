Freiheit, Glück und Ruhe erleben

Winter in Tirol. Auch abseits der Skipisten lässt sich die Naturkulisse Tirols erleben und erwandern.

Neben herrlichen Momenten in der verschneiten Bergwelt kommen auch Erholung und Entschleunigung nicht zu kurz.

Verschneite Wanderwege, stimmungssvolle Orte, regionale Spezilitäten und Erholung pur – auch so kann Winterurlaub in Tirol aussehen. Fernab von Skipisten tauchen Gäste in die idyllische Winterlandschaft ein – und während man dem Knirschen des Schnees unter den Füßen lauscht, die klare Luft einatmet, genießt man die Aussicht, das Glitzern der Schneekristalle in der Sonne und freut sich auf einen Kaiserschmarren.

Auszeit in der Natur

Zum Winterwandern zieht es Urlauber nach Kartitsch im Osttiroler Gailtal. Das erste Winterwanderdorf Österreichs liegt in einem der schönsten Hochtäler der Alpen und bildet die märchenhafte Kulisse für eine Wanderung auf einem der neun zertifizierten Winterwanderwege. Auf den gut beschilderten Routen sind nur wenige Höhenmeter zurückzulegen, um mit einem Rundumblick auf die Lienzer Dolomiten und die Karnischen Alpen bis nach Italien belohnt zu werden. Zertifizierte Winterwanderbetriebe statten Gäste mit Rucksäcken, Wanderstöcken und wärmenden Sitzunterlagen aus.

Vorderhornbach im Lechtal ist für Familien bestens geeignet. Ein Tipp ist die Vorderhornbach-Runde, die mit einer Gehzeit von rund einer Stunde für Kinder gut machbar und zudem auch kinderwagentauglich ist. Ebenfalls für Familien gut geeignet ist – dank des kurzen Aufstiegs von einer Stunde – ein Rodelausflug zur Jausenstation Wase in Bach.

Unvergessliche Momente in der Natur lassen sich auch während einer Skitour erleben. Zum Beispiel im Osttiroler Villgratental, wo man aus mehr als 45 Touren in allen Schwierigkeitsklassen wählen kann. Ein Highlight ist die Skitour zum Roten Kinkele. Nach dem Aufstieg auf die Kamelisenalm führt sie zu einem aussichtsreichen Gipfelgrat mit Blick auf einsame Bergseen, die Villgrater Berge und die Dolomiten. Wer sich lieber Schneeschuhe anschnallt, auf den wartet ein Grenzgang zwischen Villgraten- und dem Pustertal in Italien.

Im Tannheimer Tal sind Langläufer:innen gut aufgehoben. Ein Highlight des 140 Kilometer langen Loipennetzes ist die Querung des zugefrorenen Haldensees – atemberaubendes Bergpanorama inklusive. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, spaziert auf dem Winterwanderweg entlang des Haldensees – und genießt das Panorama von der Uferpromenade aus.

Entspannung pur, inmitten Tirols Bergen (c) Jarisch Manfred

Es sich gut gehen lassen

Für Erholung und Entspannung nach den Outdoorerlebnissen sorgen Wellnessbehandlungen wie Aufgüsse, Massagen, Heil- und Steinölbäder oder Ayurveda-Anwendungen. Egal, ob man sich für ein klassisches Wellnesshotel entscheidet, oder für eins der urigen Almdörfer – der Entspannung und dem Genuss abseits des Alltags steht nichts im Wege.

Eine besondere Stimmung erwartet einen, wenn man seinen Urlaub in Tirol in der Vorweihnachtszeit verbringt. Die Regionen Achensee, Hall in Tirol, Innsbruck, Kufstein, Rattenberg, Seefeld und St. Johann in Tirol haben sich unter der Dachmarke Advent in Tirol zusammengeschlossen. Auf den stimmungsvoll beleuchteten Weihnachtsmärkten trifft man auf Brauchtum und Traditionen, Handwerk, Tiroler Köstlichkeiten und abwechslungsreiche Programme vom Aventskonzert bis zur Weihnachtswerkstatt für Kinder.