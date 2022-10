Wagt Nordkorea den Atomtest?

Der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge mehren sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Atomtest Nordkoreas. Man halte „den Atem an“, sagt IAEA-Chef Grossi.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mehren sich die Hinweise für einen bevorstehenden Atomtest durch Nordkorea. "Wir hoffen, dass es nicht passiert, aber die Anzeichen gehen leider in die genau andere Richtung", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag in New York. Die IAEA beobachte entsprechende Vorbereitungen. Jeder halte deswegen "den Atem an", sagte Grossi weiter. Südkoreanischen Quellen zufolge, die in US-amerikanischen Medien zitiert werden, sei der bevorstehende Test gar „beispiellos“.

Ein nuklearer Test - es wäre der siebente - wäre eine weitere Bestätigung dafür, dass das Programm "auf unglaublich besorgniserregende Weise mit Volldampf voranschreitet" und Pjöngjang sein Arsenal weiter verfeinere, so Grossi weiter.

Nordkorea hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Raketentests provoziert. Erst am Freitag hat Pjöngjang nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Die ballistische Rakete sei nach dem Start in Richtung des Meers im Osten geflogen, teilte der Generalstab am Freitag mit. Dem südkoreanischen Geheimdienst zufolge wäre der Zeitpunkt des geplanten Atomtests auch kein Zufall: Am 8. November finden in den USA die Halbzeitwahlen statt. Aus Washington hieß es indessen, man bereite sich sowohl auf eine militärische Antwort, als auch auf zusätzliche Sanktionen vor.

Den letzten Atomtest hat Machthaber Kim Jong-un im Jahr 2017 durchführen lassen. Mittlerweile, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, hat sich Experten zufolge seine Position auch insofern verändert, als dass er mit weniger internationalem Druck rechnen müsse. Denn China und Russland sind seit dem Überfall zusammengerückt und eher bereit, Nordkorea schalten und walten zu lassen, heißt es. Noch 2017 hatten sich sowohl Peking, als auch Moskau UN-Sanktionen gegen Nordkorea angeschlossen. Pjöngjang ist massiv von China abhängig.

Marschflugkörper für Japan?

Angesichts der Bedrohung durch Nordkorea erwägt Japan die Anschaffung von Marschflugkörpern seiner Schutzmacht USA. Die Regierung denke über den Kauf von seegestützten US-Marschflugkörpern vom Typ Tomahawk nach, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. Hintergrund sei neben der Bedrohung durch Nordkorea auch das wachsende militärische Machtstreben Chinas.

Mit Marschflugkörpern hätte Japan die Möglichkeit, feindliche Raketenbasen außer Gefecht zu setzen.

Die Anschaffung solcher Angriffswaffen ist in Japan angesichts der pazifistischen Nachkriegsverfassung umstritten. Japans Sicherheitspolitik war bisher ausschließlich auf Verteidigung ausgerichtet. Vor dem Hintergrund der zunehmend angespannten Sicherheitslage will das G7-Land die Verteidigung des Landes jedoch nun drastisch stärken, wie Ministerpräsident Fumio Kishida erklärte. Zum Jahresende steht eine Überarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie an. Die Regierung strebt laut Kyodo an, darin den Besitz von Angriffswaffen wie Marschflugkörpern aufzunehmen.

(APA/red.)