Funkelnde Kostbarkeiten im Kinsky

Das Auktionshaus im Kinsky bringt am 8. und 9. November 2022 die umfangreiche Kollektion der passionierten Sammlerin und Geschäftsfrau Erna Weidinger zum Verkauf.

Erna Weidinger war die Erbin der 1849 gegründeten Firmengruppe Hollitzer, eines österreichischen Baustoffproduzenten mit Werken in Deutsch-Altenburg, Graz und Linz. Sie übernahm das österreichische Traditionsunternehmen 1967 und führte es erfolgreich zu einer Zeit, als weibliche Führungskräfte eine große Seltenheit waren.

Schon Erna Weidingers Vorgänger waren kunstinteressiert gewesen und hatten die unterschiedlichsten Kunstsparten gefördert; ihre Sammlungen sind etwa im Museum Carnuntum oder dem Heeresgeschichtlichen Museum Wien zu finden. Ähnlich umfassend waren auch die Interessen von Erna Weidinger: Sie sammelte Alte Meister, Möbel, Silber und Schmuck auf hohem Niveau.

Begehrtes Reiterbildnis

Gleich am ersten Tag, dem 8. November 2022, eröffnet die Auktion mit den Alten Meistern. Das Toplos ist, auch dank seiner hervorragenden Provenienz, ein „Reiterbildnis des königlichen Pagen Gintowt“, 1773 von Bernardo Bellotto. Das Ölbild entstand im Auftrag von Stanislaus II. August Poniatowski, dem König von Polen, und befand sich in dessen Sammlung im königlichen Palast in Warschau. Das Gemälde ist Teil einer Serie von vier bekannten Reiter- beziehungsweise Pferdebildnissen Bellottos: Zwei davon befinden sich heute im Nationalmuseum Warschau, eines im Kunsthistorischen Museum in Wien.

Bellotto unternahm 1742 mit seinem Onkel Giovanni Antonia Canal, genannt Canaletto, eine Reise von Venedig auf das Festland, unter anderem nach Padua. Dabei wurde das Interesse des Letzteren an den Capricci erneut geweckt. Canaletto legte sich auf dieser Reise ein Repertoire an Motiven für Capricci zu, die im Veneto oder an der venezianischen Lagune spielen. Dazu zählt auch das vorliegende „Capriccio mit Ruinen eines klassischen Triumphbogens, einem Rundtempel, einem Bauernhaus und einem Dorf in einer venezianischen Landschaft“, das aus den 1740er-Jahren datiert wurde.

Von einem Zeitgenossen Bellottos, nämlich Francesco Guardi, stammt das Werk „Venedig – Blick über den Canal Grande mit San Geremia, Palazzo Labia und dem Eingang zum Cannaregio“. Es ist Teil einer stilistisch kohärenten größeren Gruppe, darunter vier Ansichten, von denen sich eine in der Londoner National Gallery und zwei im Baltimore Museum of Art in den USA befinden. Das angebotene Gemälde ähnelt in Ausführung und Größe jenem in den USA, mit anderen Figuren zwar, aber sonst nur geringen Abweichungen.

Orientperlen-Brosche mit Diamanten, 2. Hälfte 19. Jh., € 70.000–140.000 (c) Im Kinsky

Zwei Werke von Francesco Fontebasso waren ebenfalls Teil der Sammlung. Es handelt sich dabei um „Die Anbetung der Hirten“, einem Ölbild um 1750 mit rundbogigem Abschluss in einem geschnitzten venezianischen Originalrahmen, und um die „Heilige Barbara (Entwurf für das Altarbild der Kirche des Heiligen Franziskus in Korfu)“, um 1739 entstanden. In der „Anbetung der Hirten“ schuf Fontebasso eine besonders reizvolle Komposition; der Heilige Joseph ist im Typus stark an seine Darstellung des Heiligen Hieronymus im Louvre angelehnt und über dem Geschehen schweben die für Fontebassos Werk charakteristischen Putten. Diese finden sich auch in dem Bildnis der „Heiligen Barbara“, die als vornehme Jungfrau mit einem Schwert in der einen und der Märtyrerpalme in der anderen Hand dargestellt wird.

Seltenes Meeresbild

Neben italienischen Meistern sammelte Erna Weidinger auch die großen Niederländer. Toplos auf diesem Gebiet ist Jacob van Ruisdaels „Sturm am Meeresufer“, um 1665/1670 entstanden. Die herausragende Qualität dieses Seestücks wurde bereits im 19. Jahrhundert hervorgehoben, ähnliche Exemplare befinden sich in den Sammlungen des Louvre und des Haager Museums. Van Ruisdael schuf zeitlebens nur etwa 25 Werke dieses Genres. In diesem Fall macht die genaue Naturbeobachtung und fein abgestimmte Wiedergabe der bewegten See und der Gischt mit dem gewitterschweren Himmel und den treibenden Booten das Werk so einzigartig.

Sein Onkel, Salomon van Ruysdael, ist ebenfalls mit einem Ölbild „Uferlandschaft mit zwei Bauernwagen unter hohen Bäumen“, datiert um 1635/1640, präsent. Es zeigt beladene Pferdewägen am Flussufer – Flussszenen waren das Hauptsujet des Künstlers. Gekonnt fängt er die Spiegelungen des Himmels und der Bäume im Wasser ein. Gemeinsam mit Jan van Goyen gehörte van Ruysdael zu einer Gruppe Haarlemer Künstler, die die niederländische Landschaftsmalerei revolutionierten; eine naturalistische Malerei entstand, die auf die Eigenheiten der Natur fokussierte. Von Jan van Goyen wird eine „Scheune und Bauernhaus unter einer Eiche“ angeboten, die in den 1640er-Jahren entstand. Knorrige Eichen waren ein beliebtes Motiv für den Künstler, so wie auch strohgedeckte Scheunen in den Dünen.

Prunkvoller Barockkasten, Österreich, 1. Hälfte 18. Jh., € 25.000–50.000. (c) Im Kinsky

Von der Hand Jan Brueghels des Jüngeren stammt eine „Allegorie auf Recht und Gewalt (Allegorie auf König Charles I. von England)“, die Ende der 1660er-Jahre entstand. Hier wird die Geschichte Englands im 17. Jahrhundert lebendig, die von den ständigen Kämpfen zwischen Protestanten, Katholiken, Monarchisten und Republikanern gekennzeichnet war. Dementsprechend symbolisiert Mars, der eine Mutter an den Haaren davonschleift, die Schrecken des Krieges. Auch konkret wird auf Geschichtliches hingewiesen: So ist auf einem „Bild im Bild“ die Hinrichtung von König Charles I. dargestellt und in der Ferne ist der große Brand Londons im Jahr 1666 zu erkennen.

Eine monumentale, raumfüllende Tapisserie stammt aus der Werkstatt von Michiel Wauters; es handelt sich dabei um „König Charles II. von England zu Pferde, glorifiziert von antiken Göttern, im Hintergrund das Panorama von London“ nach einem Entwurf von Abraham von Diepenbeck, entstanden um 1660/1670. Zur Huldigung von Charles II. als König, Feldherr und Reiter entworfen, nimmt dieser die Bildmitte ein, während im Hintergrund eine Stadtansicht von London zu sehen ist. Zu erkennen sind die Kathedrale von Southwark, die London Bridge und St. Paul’s Cathedral. Die Perspektive zeigt das Panorama von London noch vor dem großen Brand im Jahre 1666.

Eine besondere Kostbarkeit ist schließlich ein Herrenporträt, das Johann Baptist Lampi der Ältere um 1790 gemalt hat. Dieses stellt wohl den berühmten Dichter Lorenzo Da Ponte dar, der für Mozart die Libretti zu „Le nozze di Figaro“, „Don Giovanni“ und „Così fan tutte“ schrieb. Er dürfte dem gefragten Porträtisten und Landsmann Lampi in Wien begegnet sein.

Eine weitere Sammelleidenschaft von Erna Weidinger betraf Zimmerausstattungen, dazu gehörten Luster und Möbel. So kommen zwei große Barockluster mit einem Durchmesser von über 1,5 Meter und einer Höhe von über 1,8 Meter zum Verkauf. Es handelt sich dabei um „Maria Theresia Luster“, um 1830 von der Firma Zahn heute J.&L. Lobmeyr hergestellt. Weiters sind vier Bibliotheksmöbel aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zu erstehen, die aus dem Stift Sankt Florian stammen. Auch ein musealer Verwandlungstisch zum Musizieren ist bemerkenswert, der ausklappbare Notenständer für sechs Musiker bietet.

Josef Carl Klinkosch, Prunkservice mit Allianzwappen der Familie Károlyi von Nagykároly, € 25.000–50.000. (c) im Kinsky

Eine große Passion der Sammlerin war auch das Silber. Davon zeugt etwa ein 16-teiliges Prunkservice der Grafen Károlyi von ­Nagykároly aus der Werkstätte von Josef Carl Klinkosch. Ebenfalls aus adeligem Besitz kommen 72 mit Wappen versehene silberne Platzteller aus dem ehemaligen Besitz der Fürsten Thurn und Taxis. Und was wäre eine elegante Dame ohne den passenden Schmuck? Besonders hervorzuheben sind Ohrgehänge und Broschen mit Orientperlen aus dem 19. Jahrhundert, sowie ein Saphir- und ein Smaragdring mit Diamanten. Den Schmuck wählte die Sammlerin, wie eine Freundin erzählte, jeden Tag „wie ein Architekt“ streng dem Anlass entsprechend aus.