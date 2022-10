18-Jährige offenbar in Wiener Park vergewaltigt

Der mutmaßliche Täter soll sie in der Nacht auf Donnerstag verfolgt und niedergeschlagen haben, ehe er sie vergewaltigte. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Eine 18-Jährige ist in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Liesing offenbar vergewaltigt worden. Sie soll zunächst in einem Bus von dem Täter belästigt worden sein. Als die Frau gegen 0.30 Uhr ausstieg, verfolgte sie der Mann in den Fridtjof-Nansen-Park. Dort schlug, bedrohte und vergewaltigte er sie. Die Polizei fahndet "mit Hochdruck" nach dem bisher unbekannten Mann, hieß es.

Die Frau begab sich nach der Tat nach Hause, am Donnerstagnachmittag erstattete sie Anzeige. Der Verdächtige wurde als Mitte 20, etwa 1,75 Meter groß und ausländischer Herkunft beschrieben.

(APA)