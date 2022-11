(Un-)begrenzte Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft

Recycling. Extremwetterereignisse, Versorgungsengpässe und Teuerung. Multiple Krisen belasten Gesellschaft und Wirtschaft. Kann Recycling helfen?

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen muss sich jeder Betrieb besonders gut für die Zukunft aufstellen. Professionelle Abfallwirtschaft und erste Ansätze einer echten Kreislaufwirtschaft liefern schon heute wichtige Beiträge.

Alternative Brennstoffe

So stellt die Substitution von zum Beispiel Kohle durch Ersatzbrennstoffe, die Entsorger aus regionalem Abfall erzeugen, einen wichtigen Faktor im Hinblick auf CO2-Reduktion und Energieautarkie dar. Saubermacher ist Marktführer in diesem Bereich und schafft laufend Verbesserungen, um hochwertige Alternativbrennstoffe für die Industrie herstellen zu können. Oberstes Ziel ist jedoch Zero Waste. Das heißt, Abfälle zu vermeiden bzw. so aufzubereiten, dass die Materialien möglichst lange im Produktionskreislauf gehalten werden können.

Daher arbeitet Saubermacher mit eigener F&E laufend an neuen Lösungen und technischen Optimierungen, um möglichst viele Recyclingrohstoffe zu gewinnen. Beispielsweise werden Ausschussteile aus der Produktion von Autokomponenten in Ungarn wie zum Beispiel Armaturenbretter, Stoßstangen etc. speziell aufbereitet und wieder als Rohstoff in der Autoindustrie eingesetzt. Hier wird der Rohstoffkreislauf zu 100 Prozent geschlossen. Gleichzeitig spart Saubermacher dank seiner ökologischen Aktivitäten für seine Kunden auch CO2 ein.

Jedes Unternehmen kann nachhaltig agieren. Die Profis von Saubermacher unterstützen mit Leistungen vom herkömmlichen Abfallmanagement über die Abwasserberatung bis hin zu Nachhaltigkeitsstrategien, Zero-Waste-Konzepten und CO2-Bilanzen. Digitale Lösungen steigern die Öko-Performance zusätzlich. So konnte bei Magna Steyr Graz die Verwertungsquote auf 94 Prozent gesteigert werden. Bemerkenswert: Eine ganzheitliche Abfallwirtschaft im Betrieb senkt nicht nur Müllmengen und Entsorgungskosten, sondern auch den Aufwand anderer Wertschöpfungsbereiche nachweislich um das Zehn- bis Sechzehnfache („Saubermacher-Faktormodell“).

Durchdachtes Öko-Design

Der Schlüssel für echte Kreislaufwirtschaft ist die Gestaltung von recyclingfähigen Produkten. Saubermacher hilft Unternehmen mittlerweile auch beim nachhaltigen Produktdesign. Dass jegliche Produkte recyclingfähig gemacht werden können, zeigt die Zusammenarbeit mit Uwe Damm aus Hartberg. Das Unternehmen entwickelt hochwertige Trainingsköpfe für die Schönheitsbranche. Nach u. a. detailliertem Produktcheck und genauer Analyse des Entsorgungswegs werden durch die angepasste Verwertung von acht Tonnen Trainingsköpfen jährlich nun rd. 2364 kg Treibhausgase eingespart.

Wir stehen erst am Anfang echter Kreislaufwirtschaft. Für den Wandel ist viel Innovations-Know-how gefordert. Die Abfallwirtschaft muss ein Lieferant von Rohstoffen und Vorprodukten werden. Dafür ist ein enger Schulterschluss zwischen Produzenten und Entsorgern nötig. Besonders wichtig ist die rasche Anpassung des Rechtsrahmens. Heute dürfen viele mögliche Rohstoffe aus Abfällen nicht in den Produktionskreislauf rückgeführt werden, auch wenn sämtliche Vorgaben, z. B. Grenzwerte o. Ä., eingehalten werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, schaffen wir vielfältige Optionen für mehr Innovationen, Klimaschutz sowie Rohstoffunabhängigkeit und auch die Einhaltung des EU-Lieferkettengesetztes.