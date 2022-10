Strategie für mehr Nachhaltigkeit in allen Facetten

Umweltgerecht. SIGNA Real Estate setzt seit vielen Jahren Nachhaltigkeitsthemen im Geschäftsmodell um und verwirklicht eine zukunftsträchtige Entwicklung bei allen Projekten. Top ESG-Ratings bestätigen den eingeschlagenen Weg.

Die Nachhaltigkeitsperformance auf der Grundlage von Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ist längst zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Die Bewertung der Nachhaltigkeit obliegt renommierten Agenturunternehmen wie Sustainalytics, das 2022 bei den ESG Insight Awards zum besten ESG-Research-Anbieter gekürt wurde. Dementsprechend groß ist der Stellenwert der im September 2022 veröffentlichten Ratings von Sustainalytics, die 2022 erneut den Erfolg des langjährigen Nachhaltigkeitsengagements von SIGNA Real Estate bestätigt haben.

Top ESG-Ratings

Mit guten Bewertungen für SIGNA Prime und SIGNA Development wurde eine Top-Positionierung gefestigt. „Im Vergleich zu den Mitbewerbern befinden sich unsere beiden Immobiliengesellschaften, SIGNA Prime und SIGNA Development, weltweit unter den besten zwei Prozent der bewerteten Unternehmen“, freut sich Natalie ­Wierzbicki, Head of ESG Strategy & Sustainable Finance bei SIGNA, über die Ergebnisse. Mit den neuen Bewertungen steigen beide Unternehmen von der Kategorie „niedriges Risiko“ in die beste Kategorie „vernachlässigbares Risiko“ auf.

Ganzheitliche Strategie

Im Jahr 2019 erfolgte der Start des strukturierten Reportings, bei dem die Nachhaltigkeitsaktivitäten systematisch erfasst wurden. Vor dem Hintergrund der Pariser Klimaziele und den Erwartungen und Bedürfnissen der Stakeholder haben die Bemühungen im Hinblick auf eine emissionsfreie Wirtschaft einen noch größeren Rahmen erhalten.

Im Zuge des Nachhaltigkeitsmanagements hat SIGNA in 2020 eine ganzheitliche ESG-Strategie entwickelt. Sie umfasst die als wesentlich festgelegten Themenbereiche „Nachhaltige Gebäude“, „Attraktiver Arbeitgeber“ und „Corporate Governance & Compliance“. 2022 wurden die Handlungsfelder um den Bereich ‚Starke Gemeinschaften‘ erweitert. Abgebildet werden soll damit die Entwicklung lebenswerter Quartiere, die in enger Kooperation mit Städten und Kommunen vorangetrieben wird.

Natalie Wierzbicki, Head of ESG Strategy & Sustainable Finance bei SIGNA. (c) Stephan Pick (Stephan Pick)

Bestand und Neubauten

Ein Beispiel für umweltbezogene Maßnahmen zur Emissionssenkung bei Bestandshäusern ist bei ­SIGNA die Einführung von Green-Lease-Klauseln bei gewerblichen Mietverträgen. Im Zuge dessen wurde ein eigenes Green-Lease-Empfehlungshandbuch mit Fokus auf nachhaltige Bewirtschaftung erarbeitet. Zu weiteren zentralen Maßnahmen zählt der Start der Nachzertifizierungen von Bestandsgebäuden. Für den sukzessiven Übergang in einen emissionsarmen Betrieb der Immobilien wird an der Umstellung auf Grünstrom gearbeitet. Zum 31.12.2021 wurden bereits 51 Prozent der Bestandsimmobilien mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt.

Auch die Vorgehensweise bei der Planung und Errichtung von Neubauten ist ein wesentlicher Hebel, um Emissionen zu reduzieren. ­SIGNA hat es sich zum Ziel gesetzt, sich an dem Cradle-to-Cradle-­Prinzip zu orientieren und so schadstoffarm wie möglich zu bauen. Darüber hinaus wurde die Selbstverpflichtung eingegangen, bei allen Projektentwicklungen Green-Building-Zertifizierungen durchführen zu lassen. Im Jahr 2021 wurde erstmals ein Leitfaden für nachhaltige Projektentwicklungen erstellt. In der Publikation, die in regelmäßigen Abständen überarbeitet und erweitert wird, werden die vielfältigen Aspekte von Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft sowie wichtige regulatorische Anforderungen praxisnah adressiert.

Finanzierung & Big Data

Immer bedeutender wird in der Immobilienbranche auch das Thema Green Finance, dem sich SIGNA intensiv widmet. So wurden in den letzten zwölf Monaten grüne Finanzinstrumente in der Höhe von 570 Millionen Euro begeben. Das mittelfristige Ziel ist es, bis 2025 mindestens 50 Prozent der Neufinanzierungen durch nachhaltige Finanzinstrumente abzudecken. Die Erlöse aus grünen Finanzierungs-Emissionen werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet.

Einen anderen wesentlichen Treiber des ESG-Themas stellt die Sammlung und Analyse relevanter Datenmengen dar. Aktuell verfügt SIGNA über eine ESG-Datensoftware, mit der kontinuierlich quantitative und qualitative Umweltdaten für sämtliche Immobilien erhoben werden, um daraus für jedes Gebäude datenbasiert Maßnahmen ableiten und umsetzen zu können. Auf dieser Basis war es 2021 erstmals möglich, das gesamte Portfolio zu erfassen.

Verlässliche Partner

Das Fundament, um langfristig eine emissionsfreie Wirtschaft zu fördern, bildet eine umfassende Klimabilanz und eine Dekarbonisierungsstrategie für das Immobilienportfolio. Um die Qualität der Berechnungen validieren zu lassen, konnte ­SIGNA mit dem österreichischen Umweltbundesamt einen unabhängigen externen Experten gewinnen, der für die Überprüfung und Begleitung verantwortlich zeichnet. Insgesamt ist man laut Natalie Wierzbicki im Rahmen der ESG-Strategie „Our sustainable SIGNAture“ auf einem ausgezeichneten Weg: „Der Erfüllungsgrad des Nachhaltigkeitsprogramms liegt aktuell bereits bei rund zwei Dritteln der geplanten Vorhaben bis 2025.“

ÜBER SIGNA REAL ESTATE SIGNA Real Estate entwickelt und managt seit über 20 Jahren außergewöhnliche Immobilienprojekte in den zentralen Lagen Österreichs, Deutschlands, der Schweiz und Norditaliens. Ein erfahrenes Team von Immobilienexperten steuert alle Aktivitäten von der Akquisition bis hin zur Fertigstellung des Projekts. Bei der Zusammenarbeit mit Stakeholdern stehen Verlässlichkeit, Fairness und Termintreue im Vordergrund. Diese im Unternehmen verankerten Werte machen SIGNA zu einem international wertgeschätzten Partner. Zum langfristig ausgerichteten Bestandsportfolio in Österreich gehören das Premiumhotel Park Hyatt Vienna, das Goldene Quartier oder die Postsparkasse in Wiens Innenstadt. Mit großvolumigen Stadtteilentwicklungen wie VIENNA TWENTYTWO, Hafen Korneuburg oder dem modernen Traditionswarenhaus in der Wiener Mariahilfer Straße denkt SIGNA Themen wie Nachhaltigkeit, Nutzungsvielfalt, Vernetzung und Mobilität neu – für lebenswerte Städte.