Green Building

Projekt „Glance“. Eines der ältesten Industrieareale Berlins, direkt am Ufer der Spree, wird zu neuem Leben erweckt.

In Aussicht steht ein neuer Blick auf das Spreeufer: Mit dem Bürokomplex-Projekt Glance in Charlottenburg-Nordost entsteht gerade ein gemischt genutztes Quartier mit Office-Flächen, Restaurants, Shops, Gym und Werkstätten, das auf einer Gesamtfläche von rund 30.000 Quadratmeter auf umfassende Nachhaltigkeit setzt.

Smarte Energie

Die Energieversorgung des neuen Bürogebäudes in der Franklinstraße soll ein Vorbild für zukünftige Konzepte zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors werden. Umgesetzt wird dies mit der Kopplung der Sektoren Wärme, Kälte und dezentrale Stromerzeugung. So werden 85 Geothermie-Sonden in jeweils rund 100 Meter Tiefe unter der Bodenplatte des Gebäudes installiert. Drei Geothermie-Wärmepumpen, zwei Luftwärmepumpen und zwei Rückkühlwerke ergänzen das Wärme-Kälte-System. Der Strom für den Betrieb kommt unter anderem aus einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.

Die Wärmeversorgung in Städten ist für die Umsetzung der Energiewende entscheidend. Die Kombination von Erdwärme mit Luftwärme und Sonnenenergie ergibt ein autarkes Energiesystem und einen positiven Effekt für den Klimaschutz.

Natur in der Stadt

Moriet & Brro

Ein Fokus des Projekts liegt ebenfalls auf der Förderung und dem Ausbau der Biodiversität des Areals. Gemeinsam mit dem Berliner Start-up Studio Animal-Aided Design wurde ein Konzept entwickelt, bei dem die extensive Begrünung der Dächer mit Nischen und Rückzugsräumen Lebensplatz für Fauna und Flora schafft. Eine 70 Zentimeter dicke Substratschicht erlaubt dabei die Anpflanzung von Gehölzen und Bäumen, die zugleich als Lebens- und Nahrungsräume sowie Nist- und Brutzonen für die Tierwelt dienen werden.

Bei der Gestaltung der Uferzone wird auf die Fauna der Spree Bezug genommen. Im Entstehen ist eine Flachwasserzone, die wildlebende Tiere, wie etwa den heimischen Biber, anziehen soll. Die Hausfassaden sind so geplant, dass Vogelschlag vorgebeugt werden kann.

Vernetzte Mobilität

Eine zentrale Rolle bei der Integration des Areals in die Berliner City spielt das Mobilitätskonzept. Vernetzung lautet das Schlagwort, wenn neu zu schaffende Fuß- und Radwege am Ufer an bestehende Verkehrswegenetze angeschlossen werden, Autoparkplätze und Fahrradgaragen mit E-Ladestationen entstehen und ein KI-gestütztes Parkraummanagement installiert wird.

Auf Umweltfreundlichkeit wird übrigens auch bei der Baustellenlogistik gesetzt. Die Planung sieht vor, im Rahmen der Bauarbeiten mehr als 40.000 Kubikmeter Erdaushub über das Wasser abzutransportieren. So können rund 10.000 Lkw-Fahrten durch die Stadt vermieden werden.