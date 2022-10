Energieautarker Stadtteil

Korneuburg. Ehemalige Schiffswerft wird zum nachhaltigen Leuchtturmprojekt. Wasserkraft, Sonne und Wind sollen für autarke, CO2-freie Energieversorgung des Quartiers sorgen.

Mehr als 100 Jahre lang wurden in Korneuburg auf einem rund 17,5 Hektar großen Areal an der Donau Schiffe gebaut. Seit der Stilllegung der Werft Anfang der 1990er-Jahre ist die Liegenschaft in unmittelbarer Nähe der österreichischen Hauptstadt Wien nahezu ungenutzt. Nun nimmt die Entwicklung des ehemaligen Industriegeländes Fahrt auf. Nach Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen der Stadt Korneuburg, dem Stadtentwicklungsfonds Korneuburg (SEFKO) und SIGNA hat mit Ende des Sommers die Planungsphase für einen Stadtteil begonnen, in dem mehr als 1500 Menschen wohnen und arbeiten werden.

Urbane Nachhaltigkeit

„Das Wichtigste ist, dass hier alle urbanen Elemente integriert werden. Wohnen, arbeiten in Gewerbebetrieben und Büros, Kultur in den denkmalgeschützten Werfthallen, vielfältige Gastronomie – das alles wird auf der ehemaligen Industrieanlage zu einem gemischt genutzten Quartier mit hoher Lebens- und Freizeitqualität verwoben“, erklärt Christoph Stadlhuber, Geschäftsführer der SIGNA ­Holding, das Konzept.

Im Vordergrund steht die vielfältige und lebendige Nutzung für Menschen, die sowohl urbanen Lebensstil als auch die Nähe zur Natur schätzen, wie Kristian Villadsen von Gehl Architects betont: „Das Areal gehört zu Korneuburg. Es ist Teil dessen, was die Leute mit der Stadt verbinden und bietet zugleich einen wunderbaren Zugang zu Naherholungsgebieten. Wir wollen das Grün in die Stadt bringen. Ich wünsche mir, dass die Werft Korneuburg ein Beispiel für einen erstklassigen öffentlichen Raum wird, der einen nachhaltigen Lebensstil einfacher macht.“

Lebendige Vielfalt

Nach dem Motto „Lebensräume für Menschen“ wurden innovative Wohnkonzepte entwickelt, die den Bedürfnissen aller Generationen und verschiedenen Lebensmodellen Rechnung tragen. Beispielhaft stehen dafür 230 leistbare Wohnungen sowie 80 Seniorenwohnungen, die mit digitalen Lösungen dafür Sorge tragen, dass Ältere so lang wie möglich in den eigenen vier Wänden verbleiben wollen und können.

Diversität und ein buntes Miteinander sind auch die konzeptionellen Vorgaben bei der Gestaltung der Werftmitte. Geplant ist ein Hauptplatz als lebendiges Zentrum mit Gastronomie, Einkaufsgelegenheiten für den täglichen Bedarf, Raum für Freizeit- und Kulturveranstaltungen. Ebenfalls im Mittelpunkt der Werft liegt neben den denkmalgeschützten Hallen, der Slipanlage und dem Kran das rund fünf Hektar große Werftbecken.

Innovativer Ökostrom

Innovative Wege werden beschritten, um in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe zu setzen. Um das Stadtquartier mit CO2-freier Energie zu versorgen, ist etwa eine besondere Nutzung der Wasserkraft der Donau angedacht. Mittels Strombojen, die eine Jahresleistung von 300 MWh aufweisen, könnten bis zu 25 Prozent des Energiebedarfs des gesamten Stadtteils gedeckt werden. Die elf Meter langen, drei Meter hohen und fünf Meter breiten Bojen dienen als ökologische Alternative zu klassischen Wasserkraftwerken. Sie arbeiten unsichtbar unter der Wasseroberfläche, erhalten die Ursprünglichkeit der Flussabschnitte und erzeugen dennoch in großer Menge Ökostrom.

In der Werft Korneuburg wird nicht nur unter Wasser, sondern auch auf den Dächern der künftigen Gebäude Nachhaltigkeit groß gedacht. Eine Berechnung des Unternehmens Greenpass hat ergeben, dass durch die geplante Begrünung der Gebäudeoberflächen eine Reduktion der versiegelten Flächen – im Vergleich zu der jahrzehntelang andauernden industriellen Nutzung des Areals – von zehn Prozent erreicht werden kann.

Insgesamt lautet das Planungsziel, eine CO2-freie Energieautarkie des Quartiers zu erreichen, zu der unter anderem auch Kleinwindkraftanlagen beitragen werden. Bei der Errichtung der Gebäude nehmen Holz-Hybridkonstruktionen eine bedeutende Rolle ein. Derzeit wird die Möglichkeit evaluiert, das nachhaltige Baumaterial dem eigenen Forstbestand von SIGNA zu entnehmen.