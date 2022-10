Eine Reise mit dem Klimaticket: Mit der Bahn einmal quer durchs Land

Drucken

Hauptbild • „Jetzt ist es passiert. Wir haben Verspätung.“ • Christoph Busse/Visum/Picturedesk

Jemand schnarcht, und das Abteil beginnt, sich darüber zu unterhalten. Es wird gelacht. So ein Zug kann zu einem der letzten sozialen Orte werden: eine Reise mit dem Klimaticket.

Im Jahr 1971 sorgte eine Frau für Schlagzeilen, als sie nach 160 aufeinanderfolgenden Atlantiküberquerungen mit KLM Royal Dutch Airlines einem Herzinfarkt erlag. Grund für die monatelang andauernde, ziellose Reise Sarah Krasnoffs, die sie gemeinsam mit ihrem Enkel unternahm, war ein Sorgerechtsstreit. Sie hatte davon gehört, dass in der Luft andere Gesetze gelten, und so begab sie sich in den berauschenden wie erschöpfenden Dauerzustand einer Reise, die letztlich nur von ihrem Körper gestoppt werden konnte. Angeblich sah sie 22 verschiedene Filme über den Wolken, siebenmal im Schnitt.

Eine solche Flucht in die reine Bewegung erschien mir stets äußerst attraktiv. Die Landschaften vor den Fenstern sollen verwischen, bis ein Schwindel entsteht, in dem sich endlich auch mein Denken verlangsamt. Eine sich ins Nirgendwo richtende Gleichförmigkeit der Bewegung schluckt die Alltagssorgen, man ist Reisender, und das reicht.

Als Besitzer des im vorigen Jahr eingeführten Klimatickets steht mir ein solches zielloses Reisen zumindest bodennah innerhalb Österreichs offen. Dass ich es an einem Herbsttag wagte, ist keinem Sorgerechtsstreit, sondern schlicht einer spontanen Laune zuzuschreiben. Ich beschloss, dieses mir von Wahlplakaten als „Unser Österreich“ verkaufte Gebiet von Ost nach West, also von Drasenhofen an der Grenze zu Tschechien bis nach Feldkirch an der Grenze zu Liechtenstein, zu durchfahren.