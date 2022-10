Lasst uns doch schlafen!

Drucken

Hauptbild • Die Zeitumstellung ist nervig, macht krank und sollte ab 2022 nicht mehr gelten. Es gibt sie aber immer noch. • Getty Images/Johner RF

In Wiegenliedern besingen wir die Seligkeit der Träume, und eigentlich wissen wir ja auch, dass Schlaf mehr ist als nur die Regeneration von Arbeitsenergie. Warum prahlt dann niemand damit, wie wunderbar die neun Stunden im kuscheligen Bett waren? Warum bewundern wir Kurzschlafheroen?

Nach meinem Rückflug aus New York dauerte es eine Woche, bis ich mit der Zeitumstellung zurechtkam und wie gewohnt schlafen konnte. In dieser Woche waren meine Nächte zu kurz und die Tage zu lang. Ich war müde, gereizt und bekam zwischendurch Hungerattacken. Ich sehnte mich danach, wieder klar im Kopf und ausgeglichen zu sein. Aber sobald ich im Bett lag, wälzte ich mich nur von links nach rechts. Eine ähnliche Erfahrung durchlebte ich einige Jahre später, als meine Tochter auf die Welt kam. Allerdings dauerte der Zustand etwas länger. Während mein Kind insgesamt auf 14 bis 16 Stunden Schlaf kam, geriet mein Schlaf völlig aus dem Gleichgewicht. Fiel ich anfangs noch wie ein Stein ins Bett, nachdem ich die Kleine mitten in der Nacht gewickelt oder gefüttert hatte, so war die Situation ein paar Wochen später bereits eine ganz andere, schlechtere. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Die Gedanken ratterten immer weiter und weiter, ohne dass ich Einfluss auf sie nehmen konnte. Der Körper war müde, der Kopf kam nicht zur Ruhe. Manche Tage verbrachte ich wie im Delirium.

In dieser langen Phase wurde mir zum ersten Mal bewusst, was ein guter Schlaf wert ist. Ein verkatertes Wochenende, auch ein großer Jetlag, lassen sich früher oder später durch Nachschlafen ausgleichen, man findet in den alten Rhythmus zurück. Aber bei den vielen Schlafunterbrechungen in der Babyzeit gelang mir das nicht, weil mir der Ausgleich fehlte. Laut einer Studie, die in „Sleep Health“ veröffentlicht wurde, lässt Schlafmangel Mütter nach der Geburt sogar um bis zu sieben Jahre altern. Vielleicht büchste aus Angst davor eine meiner Freundinnen, die in der Modebranche arbeitet, nach der Geburt ihres Sohnes immer wieder in ein nahe gelegenes Hotel aus, um sich eine Nacht Verjüngungsschlaf zu holen.